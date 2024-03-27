Senin Alarmın Hangi Şarkı Olmalı?
Senin Alarmın Hangi Şarkı Olmalı?
Bazı günler uyanmak çok ama çok zor olabiliyor. Hem sizi uyandıracak hem de güne daha iyi başlamanızı sağlayacak alarmdaki o şarkı ne olmalı? Testi çözün, söyleyelim!
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1. Öncelikle saat kaç gibi uyuyorsun?
2. Peki günde kaç saat uyuyorsun?
3. Kaç gibi uyanıyorsun?
4. Peki alarmı ne kadar erteliyorsun?
5. Alarma ihtiyacın olmadan kalktığın oluyor mu?
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6. Peki ne kadar dakik birisin?
7. Günlük hayatında saat kullanıyor musun?
8. Son olarak gün içinde uyuyor musun?
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