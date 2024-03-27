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Senin Alarmın Hangi Şarkı Olmalı?

etiket Senin Alarmın Hangi Şarkı Olmalı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 19:07

Bazı günler uyanmak çok ama çok zor olabiliyor. Hem sizi uyandıracak hem de güne daha iyi başlamanızı sağlayacak alarmdaki o şarkı ne olmalı? Testi çözün, söyleyelim!

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1. Öncelikle saat kaç gibi uyuyorsun?

2. Peki günde kaç saat uyuyorsun?

3. Kaç gibi uyanıyorsun?

4. Peki alarmı ne kadar erteliyorsun?

5. Alarma ihtiyacın olmadan kalktığın oluyor mu?

5. Alarma ihtiyacın olmadan kalktığın oluyor mu?
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6. Peki ne kadar dakik birisin?

7. Günlük hayatında saat kullanıyor musun?

8. Son olarak gün içinde uyuyor musun?

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AC/DC - Thunderstruck

Dua Lipa - Levitating

Johann Sebastian Bach - Air on G String

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