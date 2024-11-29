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Seni Huzurlu ve İçsel Bir Yolculuğa Çıkaracak Chantress Seba'nın 13 Mantrası

etiket Seni Huzurlu ve İçsel Bir Yolculuğa Çıkaracak Chantress Seba'nın 13 Mantrası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 00:06

İyileşmeye odaklanan Chantress Seba hepimizi içsel ve huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor. Dinledikçe frekansın ve hislerin arasında kaybolacağınız o mantraları keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!

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1. Starseeds

2. Song from the Forest

3. Water Sound Healing

4. Ancestors Of Light

5. Om Shanti Om

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6. Mama Ocean Mantra

7. Ancient Awen Mantra

8. Journey To Peace

9. Deep Energy Cleanse

10. Find Peace

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11. Pachamama Mantra

12. Nature Sound Healing

13. Rising Into Light

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Begüm
Begüm
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