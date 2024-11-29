Seni Huzurlu ve İçsel Bir Yolculuğa Çıkaracak Chantress Seba'nın 13 Mantrası
Seni Huzurlu ve İçsel Bir Yolculuğa Çıkaracak Chantress Seba'nın 13 Mantrası
İyileşmeye odaklanan Chantress Seba hepimizi içsel ve huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor. Dinledikçe frekansın ve hislerin arasında kaybolacağınız o mantraları keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım!
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1. Starseeds
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2. Song from the Forest
3. Water Sound Healing
4. Ancestors Of Light
5. Om Shanti Om
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6. Mama Ocean Mantra
7. Ancient Awen Mantra
8. Journey To Peace
9. Deep Energy Cleanse
10. Find Peace
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11. Pachamama Mantra
12. Nature Sound Healing
13. Rising Into Light
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