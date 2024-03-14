Seni Gerçekten Etkileyen Görselleri Seç İçindeki Müziği Yansıtalım!
Seni Gerçekten Etkileyen Görselleri Seç İçindeki Müziği Yansıtalım!
Bazı görseller, sadece gözlerimizi değil, ruhumuzu da derinlemesine etkiler. İşte o görseller, aslında içimizdeki müziği yansıtan şarkının büyük ipuçlarını taşır. Şimdi, seni gerçekten etkileyen o görselleri seç ve ruhunu yansıtacak şarkıyı birlikte keşfedelim.👇
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1. İlk görsel seçimimizle başlayalım!
2. Peki, bunlardan hangisi?
3. Seç bakalım!
4. 👇
5. 🤔
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6. Sıcacık fotoğraflardan birini seç!
7. Neredeyse bitiriyoruz!
8. Son olarak...
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