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Seni Gerçekten Etkileyen Görselleri Seç İçindeki Müziği Yansıtalım!

etiket Seni Gerçekten Etkileyen Görselleri Seç İçindeki Müziği Yansıtalım!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:51

Bazı görseller, sadece gözlerimizi değil, ruhumuzu da derinlemesine etkiler. İşte o görseller, aslında içimizdeki müziği yansıtan şarkının büyük ipuçlarını taşır. Şimdi, seni gerçekten etkileyen o görselleri seç ve ruhunu yansıtacak şarkıyı birlikte keşfedelim.👇

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1. İlk görsel seçimimizle başlayalım!

2. Peki, bunlardan hangisi?

3. Seç bakalım!

4. 👇

5. 🤔

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6. Sıcacık fotoğraflardan birini seç!

7. Neredeyse bitiriyoruz!

8. Son olarak...

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Carpenters - Close to you

Soldier Of Fortune - Deep Purple

Imagine Dragons - Birds

Billie Eilish - everything i wanted

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