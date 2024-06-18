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Seni Bu Sabah Neşelendirecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Seni Bu Sabah Neşelendirecek Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 09:01

Sen bize sabah rutinini anlat, biz de sana sabah dinlemen gereken o müthiş şarkıyı söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!

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1. Kaç saat uyuyorsun?

2. Peki kaç gibi uyanıyorsun?

3. Peki sabah uyanınca direkt yataktan kalkıyor musun?

4. Yataktan kalkınca ilk işin ne oluyor?

5. Peki hangi odada uyanmak isterdin?

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6. Alarmla mı uyanıyorsun?

7. Sabah uyandığında sesin nasıl?

8. Son olarak kahveni seçer misin?

Pharrell Williams - Happy

The Beatles - Here Comes The Sun

Avicii - Wake Me Up

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