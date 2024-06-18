Seni Bu Sabah Neşelendirecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Seni Bu Sabah Neşelendirecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen bize sabah rutinini anlat, biz de sana sabah dinlemen gereken o müthiş şarkıyı söyleyelim. E hazırsan başlıyoruz!
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1. Kaç saat uyuyorsun?
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2. Peki kaç gibi uyanıyorsun?
3. Peki sabah uyanınca direkt yataktan kalkıyor musun?
4. Yataktan kalkınca ilk işin ne oluyor?
5. Peki hangi odada uyanmak isterdin?
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