Seni Aşkın Hala Var Olduğuna İnandıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Seni Aşkın Hala Var Olduğuna İnandıracak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Bazen bir şarkı, kalbimizin unuttuğu hisleri yeniden hatırlatabilir. Aşkın büyüsünü kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Merak etmeyin, bu şarkılar size aşkın hala var olduğunu hissettirecek! Hazır olun, kalbinizin ritmini değiştirecek melodiler geliyor. ❤️🎶
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1. Öncelikle biraz geçmişe gidelim. Daha önce kaç ilişkin oldu?
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2. Aşk diye bir şeyin var olduğuna inanıyor musun?
3. Peki ya eski ilişkilerinin duygusal etkilerini hala hissettiğini düşünüyor musun?
4. Önceki ilişkilerinin sana verdiği dersler ve gelecek ilişkilerin için çizdiği sınırlar var mı?
5. Peki ya şu anda hoşlandığın biri var mı?
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6. En son ne zaman birileriyle date'e çıktın?
7. Hiç tanımadığın biriyle date'e çıktığını düşün. Bu seni heyecanlandırıyor mu?
8. Son olarak geçmişteki sevgililerinle hala iletişim halinde olup olmadığını öğrenelim.
John Legend- All Of Me
I Will Always Love You
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Coldplay- Fix You
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