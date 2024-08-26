Dostluk Çatırdadı mı Ne? Hülya Avşar, Ani Bir Kararla Acun Ilıcalı'yı Takipten Çıkıp Yeniden Takibe Aldı!
Dostluk Çatırdadı mı Ne? Hülya Avşar, Ani Bir Kararla Acun Ilıcalı'yı Takipten Çıkıp Yeniden Takibe Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hülya Avşar normalde yerlere göklere sığdıramadığı yakın dostu Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı. Fakat bu gelgit pek de uzun sürmedi...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Medya patronu Acun Ilıcalı, yalnızca her biri reyting rekoru kıran işleri ve güçleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
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Birkaç gündür de gündemimizde her şeyden çok dört buçuk yıllık aşkı Çağla Altunkaya'yla atacağı adım var. Çiftimiz 5 Eylül'de nihayet birbirlerine "sonsuza dek evet" demeye hazırlanıyor. E haliyle düğünle ilgili her bir detay merak uyandırıyor o gün de heyecanla bekleniyor.
Fakat bu sefer mesele biraz farklı ve hatta beklenmedik! Sektörde birçok kişiyle yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı, hepimizin aşina olduğu üzere senelerdir Hülya Avşar'la dostluğuyla dikkat çekiyor.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yan yana koltuklarda oturan ikili, uzun yıllar boyunca O Ses Türkiye'de de beraber çalıştı. Üstelik yalnızca bu kadar da değil, ikisinin de birbirini çok ayrı yerlere koyduğunu farklı farklı demeçlerde birden çok kez dinledik.
Tam da bu yüzden Birsen Altuntaş'ın dikkatini çeken detay herkesi şaşırttı. Altuntaş, Hülya Avşar'ın yerlere göklere sığdıramadığı Acun'unu çat diye takipten çıkardığını iddia etti.
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Fakat kısa sürdü bu gelgit... Yıllara yayılan dostlukta bir çatırdama mı yaşandı yoksa Hülya Avşar'ın eli mi çarptı bilemiyoruz ama radikal kararından çabuk dönen Avşar kızı Acun'u jet hızıyla geri takibe aldı.
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ikiside sevimsiz