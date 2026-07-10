Sen Tatile Kiminle Çıkmalısın?

Senin bu tatilde en çok ihtiyacın olan şey biraz durmak, nefes almak ve kendi sesini duymak. Kimseye saat uydurmadan, “şimdi ne yapıyoruz?” telaşına girmeden, tamamen kendi keyfine göre hareket edeceğin bir tatil sana çok iyi gelecek. İstersen sabah geç kalk, istersen uzun uzun kahveni iç, istersen de sadece yürüyüp kafanı dağıt. Bu yalnızlık öyle sıkıcı bir yalnızlık değil; daha çok kendine dönmek, hafiflemek ve içini toparlamak gibi. O yüzden bu tatilde bavuluna en çok kendini koy; çünkü bazen insanın en iyi yol arkadaşı yine kendisi oluyor.