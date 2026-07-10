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Sen Tatile Kiminle Çıkmalısın?

etiket Sen Tatile Kiminle Çıkmalısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.07.2026 - 13:01
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Tatil dediğin sadece nereye gittiğinle değil, yanında kimin olduğuyla da güzelleşir. Kimiyle yol bile eğlenceye dönüşür, kimiyle sessizlik bile huzur verir. Peki senin tatil moduna en iyi kim eşlik edebilirr? 

Merak ettiysen gel testi çöz, tatile kiminle çıkman gerektiğini söyleyelim!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatilde yanında biri varsa ondan en çok ne beklersin?

2. Hangi görsel sana kendini tatilde hissettirdi?

3. Tatile çıktığın ilk gün, içinden en çok hangisi geçer?

4. Yanındaki kişinin enerjisi, tatil modunu doğrudan etkiler mi?

5. Peki, kafanı toplamak için ne kadar tatile ihtiyacın var?

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6. Neredeyse bitiriyoruz! Tatilde yapmayı en çok sevdiğin şey ne?

7. Tatile çıkınca grubun içinde otomatik olarak hangi role bürünüyorsun?

8. Son olarak, sıcak havalarda en çok hangisi iyi gider?

Yalnız başına kafanı dinle!

Yalnız başına kafanı dinle!

Senin bu tatilde en çok ihtiyacın olan şey biraz durmak, nefes almak ve kendi sesini duymak. Kimseye saat uydurmadan, “şimdi ne yapıyoruz?” telaşına girmeden, tamamen kendi keyfine göre hareket edeceğin bir tatil sana çok iyi gelecek. İstersen sabah geç kalk, istersen uzun uzun kahveni iç, istersen de sadece yürüyüp kafanı dağıt. Bu yalnızlık öyle sıkıcı bir yalnızlık değil; daha çok kendine dönmek, hafiflemek ve içini toparlamak gibi. O yüzden bu tatilde bavuluna en çok kendini koy; çünkü bazen insanın en iyi yol arkadaşı yine kendisi oluyor.

Arkadaşınla çıkmalısın!

Arkadaşınla çıkmalısın!

Senin tatil ruhuna en iyi gelecek şey, yanında seni gerçekten tanıyan bir arkadaşının olması. Hani çok konuşmadan da anlaşabildiğin, saçma bir şeye gülüp bütün günü güzelleştirebildiğin biri var ya; işte tatil tam onunla güzel olur. Büyük kalabalıklara gerek yok, iki kişi olmanız yeter. Birlikte kahve içersiniz, denize girersiniz, akşam “şuraya da bakalım mı?” deyip plansızca yürürsünüz. Kulağa çok hoş geliyor değil mi?

Kalabalık arkadaş grubunla çıkmalısın!

Kalabalık arkadaş grubunla çıkmalısın!

Sen tatilde enerjisi yükseldikçe parlayanlardansın. Kalabalık masa, aynı anda konuşan insanlar, plansız kahkahalar ve “bugün ne yapsak?” heyecanı sana çok iyi geliyor. Arkadaş grubuyla çıkılan tatiller bazen küçük kaoslar barındırır ama sen o kaosun içindeki eğlenceyi seviyorsun. Birinin fotoğraf çektiği, birinin rota baktığı, birinin “hadi denize!” diye herkesi topladığı o tatil hali tam sana göre. Çünkü senin için tatil sadece bir yere gitmek değil; sevdiğin insanlarla aynı anıya gülmek, aynı günü paylaşmak ve sonra dönüp “iyi ki gitmişiz” diyebilmek.

Eşinle/sevgilinle çıkmalısın!

Eşinle/sevgilinle çıkmalısın!

Senin tatil ruhun şu sıralar kalabalıktan biraz uzaklaşmak, sevdiğin insanla sakin sakin vakit geçirmek istiyor. Büyük planlara, koşturmacalı programlara ya da sürekli bir yerlere yetişme telaşına çok ihtiyacın yok. Uzun bir kahvaltı, deniz kenarında yapılan yürüyüşler, akşam güzel bir masada günü kapatmak bile sana yeter. Çünkü senin için tatili özel yapan şey gidilen yerden çok, yanında kimin olduğu. Eşinle çıkacağın bu tatil hem sana iyi gelecek hem de ilişkinize tatlı bir nefes aldıracak. Kısacası bu kez en güzel rota, birlikte huzur bulacağınız yer olacak.

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miray soysal
miray soysal
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