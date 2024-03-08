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Sen Sesiyle Büyüleyen Hangi Kadın Şarkıcısın?

etiket Sen Sesiyle Büyüleyen Hangi Kadın Şarkıcısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 15:54

Hem sesi hem de başarılı kariyeri ile büyüleyen hangi kadın şarkıcı senin ruh eşin? Şimdi testi çöz, söyleyelim!

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1. Öncelikle giyim tarzını seçer misin?

2. Peki senin için bu hayatta en önemli şey bunlardan hangisi?

3. Genellikle boş vakitlerinde napıyorsun?

4. Seni sen yapan en güçlü özelliğin ne sence?

5. Bu çiçeklerden hangisi seni mutlu eder?

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6. Sinirlendiğinde genellikle napıyorsun?

7. Peki duygularına gerçekten hakim olabiliyor musun?

8. Son olarak sen ne tarz müziklerden hoşlanıyorsun?

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Kesinlikle Adele!

Kesinlikle Amy Winehouse!

Kesinlikle Billie Eilish!

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