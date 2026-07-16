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Sen Ne Kadar Kararsızsın?

etiket Sen Ne Kadar Kararsızsın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 10:53
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Sen gerçekten kararsız biri misin? Yoksa oldukça net misin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, şimdi testi çözmeye başlamak. Hazırsan hadi bakalım, teste başlıyoruz!

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1. Arkadaşlarınla dışarıda yemek yiyeceksiniz ve restoran seçme görevi sana kaldı. Ne yaparsın?

2. Evde canın çok sıkıldı... Dijital platformlarda izleyecek bir şeyler arıyorsun. Hangi süreçten geçersin?

3. Alışveriştesin ve çok beğendiğin bir tişörtün iki rengi arasında kaldın. Ne yaparsın?

4. Kafedesin... Sipariş ne olur?

5. Hayatınla ilgili iş değişikliği, taşınma ve benzeri önemli bir karar aşamasındasın. Yöntemin hangisi olur?

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6. Bir arkadaşına doğum günü hediyesi alacaksın desek...

7. Hafta sonu için iki farklı plandan davet aldın. Biri ev oturması, diğeri konser. Hangisine gidersin?

8. Sabah uyandın ve ne giyeceğine karar vermeye çalışıyorsun...

Sen tam bir netlik abidesisin!

Kararsızlık mı? O da ne? Sen tam bir karar makinesisin. Hayatını netlik ve hız üzerine kurmuşsun. Ne istediğini, ne zaman istediğini çok iyi biliyorsun. Seçenekler arasında kaybolmak yerine en mantıklı olanı ya da o an içinden geçeni seçip yoluna devam ediyorsun. Bu durum seni hayatta oldukça hızlandırıyor ancak bazen aceleci kararlar vermene neden olabilir. Arada bir durup seçeneklerin tadını çıkarmayı deneyebilirsin!

Mantıklı bir seçicisin!

Sen kararsız değilsin, sadece seçicisin. Bir karar vermeden önce gerekli analizi yapacak kadar kendine zaman tanıyor ama bu süreci bir krize dönüştürmüyorsun. Kararlarının sorumluluğunu alabiliyor, yanlış bir seçim yaptığında da bunu dünyanın sonu olarak görmüyorsun. Hayat kaliteni en üstte tutan, oldukça sağlıklı bir karar verme mekanizmasına sahipsin. Tebrikler!

Kararsızlık denizinde yüzüyorsun...

Küçük detaylar bile senin için bazen bir varoluşsal krize dönüşebiliyor. Seçeneklerin çok olduğu durumlarda heyecanlanmak yerine strese giriyorsun. Genellikle sorumluluğu başkasına atmayı veya onay almayı tercih ediyorsun çünkü yanlış yapma fikri seni gerçekten ürkütüyor. Unutma ki dünyadaki çoğu seçim hayati önem taşımıyor. Akşam ne yiyeceğin konusunda kendine bu kadar yüklenmene hiç gerek yok, iç sesine biraz daha güvenmeye başlamalısın!

Sen araftasın...

Sen kararsızlığın kitabını yazmış, sonra da kapak rengine karar veremeyip vazgeçmişsin resmen! En basit günlük seçimler bile senin için bir zihinsel savaşa dönüşüyor. İşin kötüsü, bir şeyi seçtiğinde bile aklın diğerinde kaldığı için seçtiğin şeyin de tadını çıkaramıyorsun. Kusursuz seçeneği aramayı bırakmalısın çünkü öyle bir şey yok. Bir sonraki sefere yazı tura at ve çıkan sonuca sadık kal, zihninin ne kadar rahatladığına şaşıracaksın!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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