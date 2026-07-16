Sen Ne Kadar Kararsızsın?
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Sen gerçekten kararsız biri misin? Yoksa oldukça net misin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, şimdi testi çözmeye başlamak. Hazırsan hadi bakalım, teste başlıyoruz!
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1. Arkadaşlarınla dışarıda yemek yiyeceksiniz ve restoran seçme görevi sana kaldı. Ne yaparsın?
2. Evde canın çok sıkıldı... Dijital platformlarda izleyecek bir şeyler arıyorsun. Hangi süreçten geçersin?
3. Alışveriştesin ve çok beğendiğin bir tişörtün iki rengi arasında kaldın. Ne yaparsın?
4. Kafedesin... Sipariş ne olur?
5. Hayatınla ilgili iş değişikliği, taşınma ve benzeri önemli bir karar aşamasındasın. Yöntemin hangisi olur?
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6. Bir arkadaşına doğum günü hediyesi alacaksın desek...
7. Hafta sonu için iki farklı plandan davet aldın. Biri ev oturması, diğeri konser. Hangisine gidersin?
8. Sabah uyandın ve ne giyeceğine karar vermeye çalışıyorsun...
Sen tam bir netlik abidesisin!
Mantıklı bir seçicisin!
Kararsızlık denizinde yüzüyorsun...
Sen araftasın...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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