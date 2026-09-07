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Sen Mahidevran Sultan mısın, Hürrem Sultan mı?

Sen Mahidevran Sultan mısın, Hürrem Sultan mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 09:01
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Osmanlı sarayının en dikkat çekici iki kadını... Bir tarafta zekâsı, cesareti ve stratejik hamleleriyle öne çıkan Hürrem Sultan; diğer tarafta gururu, duygusal gücü ve sevdikleri için verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Mahidevran Sultan. Peki sen saray hayatında olsaydın hangisine daha yakın olurdun?

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Sen Mahidevran Sultan mısın, Hürrem Sultan mı?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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