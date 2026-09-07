Sen Mahidevran Sultan mısın, Hürrem Sultan mı?

Osmanlı sarayının en dikkat çekici iki kadını... Bir tarafta zekâsı, cesareti ve stratejik hamleleriyle öne çıkan Hürrem Sultan; diğer tarafta gururu, duygusal gücü ve sevdikleri için verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Mahidevran Sultan. Peki sen saray hayatında olsaydın hangisine daha yakın olurdun?