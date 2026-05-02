Sen Keşke mi Diyorsun İyi ki mi?

Senin bakış açın daha çok deneyim odaklı. Yaşadığın her şeyi, sonuçları ne olursa olsun bir “kazanç” olarak görme eğilimin var. Bu seni oldukça dayanıklı, hızlı toparlanan ve ileriye dönük bir yapıya taşıyor. Hataları kişisel bir yük olarak değil, sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiriyorsun. Bu da seni cesur ve girişken yapıyor. Risk almak senin için korkutucu değil, öğretici bir alan. Ama bazen bu yaklaşım, bazı duygusal detayları hızlı geçmene de neden olabilir. Her “iyi ki”nin içinde bir “orada zorlandım” da vardır. Onları fark etmek, seni daha derin ve dengeli bir noktaya taşıyabilir.