Sen Keşke mi Diyorsun İyi ki mi?

Sen Keşke mi Diyorsun İyi ki mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.05.2026 - 16:01

Hayatın bazı anları vardır; dönüp baktığında içini hafif bir sızı kaplar: “Keşke yapmasaydım…” dersin. Bazıları ise tam tersi, yüzünde istemsiz bir gülümseme bırakır: “İyi ki yapmışım…”

Peki sen hangisini söylüyorsun?

Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Önemli bir karar vermen gerektiğinde genelde ne yaparsın?

4. Geçmişteki bir hatanı düşündüğünde ne hissedersin?

5. Bir fırsatı kaçırdığında tepkin ne olur?

Reklam

6. Risk alma konusunda nasılsın?

7. Bir ilişkide yanlış seçim yaptığını düşünürsen…

8. Yeni bir şey denemek senin için…

9. Geçmişteki başarılarını düşündüğünde…

10. Bir hata yaptığında çevrene anlatır mısın?

Reklam

11. Geçmişi düşünmek senin için…

Sen her zaman keşke diyorsun!

Senin zihninde geçmiş, hala aktif bir alan. Yaşadıkların sadece bir anı değil; tekrar tekrar analiz ettiğin, bazen kendini yargıladığın bir iç döngüye dönüşebiliyor. Bu durum seni daha dikkatli ve temkinli biri yapmış olabilir ama aynı zamanda zihinsel yükünü artırıyor. Kararlarında riskten kaçınman ve sonuçları fazla düşünmen, seni “güvende kalma” tarafına itiyor. Bu yüzden bazı fırsatlar daha başlamadan zihninde elenebiliyor. Geçmişi sık sık yeniden kurmak, bugün aldığın kararların önüne geçebiliyor. Aslında senin ihtiyacın olan şey geçmişi silmek değil; onunla kurduğun ilişkiyi yumuşatmak. Çünkü yaşadıkların seni tanımlamıyor, sadece şekillendiriyor. Her “keşke”nin içinde aslında bir “öğrendim” de var.

Zaman zaman keşke, zaman zaman iyi ki diyorsun!

Sen geçmişle sağlıklı bir pazarlık içindesin. Ne tamamen pişmanlıkların içinde kayboluyorsun ne de her şeyi toz pembe görüyorsun. Yaşadıklarını analiz ediyor, ama orada kalmıyorsun. Bu denge seni hem gerçekçi hem de gelişime açık biri yapıyor. Hataları görüyorsun ama onlara takılıp kalmıyorsun. Bu da seni duygusal olarak daha esnek ve dayanıklı kılıyor. Yine de zaman zaman fazla düşünme eğilimin devreye girebilir. Bu noktada önemli olan şey, analiz ile takılı kalma arasındaki çizgiyi koruyabilmek. Çünkü senin potansiyelin, geçmişi kurcalamakta değil, ondan öğrendiklerini ileri taşımakta.

Sen iyi ki diyenlerdensin!

Senin bakış açın daha çok deneyim odaklı. Yaşadığın her şeyi, sonuçları ne olursa olsun bir “kazanç” olarak görme eğilimin var. Bu seni oldukça dayanıklı, hızlı toparlanan ve ileriye dönük bir yapıya taşıyor. Hataları kişisel bir yük olarak değil, sürecin doğal bir parçası olarak değerlendiriyorsun. Bu da seni cesur ve girişken yapıyor. Risk almak senin için korkutucu değil, öğretici bir alan. Ama bazen bu yaklaşım, bazı duygusal detayları hızlı geçmene de neden olabilir. Her “iyi ki”nin içinde bir “orada zorlandım” da vardır. Onları fark etmek, seni daha derin ve dengeli bir noktaya taşıyabilir.

Sen anı yaşayan, umursamayan tiplerdensin!

Sen geçmişi çok sıkı tutmayan, daha çok “şimdi”ye odaklanan bir yapıya sahipsin. Yaşananları büyütmeden kabul eder, hayatına devam edersin. Bu seni hafif, hızlı ve özgür kılar. Kararların çoğu anlık duyguya ve akışa bağlı olduğu için pişmanlık üretme eğilimin düşüktür. Bu da seni mental olarak daha az yoran bir döngüye sokar. Ancak bazen önemli deneyimlerin duygusal derinliğini kaçırabilirsin. Çünkü senin için önemli olan “geçmişi analiz etmek” değil, “devam etmek”. Bu da bazı derslerin daha yüzeyde kalmasına neden olabilir.

Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Reklam
