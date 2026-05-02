Excel Tablolarında Boğulan E-Ticaret Uzmanlarını Rahat Ettirecek Mucize: Muhasebe ve ERP Entegrasyonları
Başlangıçta hayat kurtaran Excel tabloları siparişler arttıkça epey karmaşık bir hale geliyor. Hangi ödeme kimindi diye satırlar arasında kaybolmak veya saatlerce hesap yapmak zorunda değilsiniz. Arka planda her şeyi tıkır tıkır işletip sizi manuel veri hamallığından kurtaracak muhasebe ve ERP entegrasyonlarına yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Satış yapıldığı an e-fatura kendiliğinden oluşup müşteriye iletilerek fatura kesme mesaisini bitirir.
Banka hesap hareketleri sisteme anlık düşer ve ilgili cari hesaplarla otomatik olarak eşleşir. Yani şöyle 👇🏻
Stok sayıları her satış kanalında aynı saniyede güncellenerek olmayan ürünün satılması riskini ortadan kaldırır.
Manuel veri girişi tamamen devreden çıktığı için basit klavye hataları yüzünden başınız ağrımaz.
Mal kabul aşamasında gelen fatura ile verilen sipariş sistem tarafından karşılaştırılıp hatalı ödemelerin önüne geçilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
e-Arşiv ve e-Defter gibi resmi süreçler sistem içinden tek bir tıkla Gelir İdaresi Başkanlığına hatasız iletilir.
Şirketin o anki gerçek nakit akışını ve kar durumunu görmek için ay sonu raporlarını beklemenize gerek kalmaz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın