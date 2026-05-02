Excel Tablolarında Boğulan E-Ticaret Uzmanlarını Rahat Ettirecek Mucize: Muhasebe ve ERP Entegrasyonları

Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.05.2026 - 16:01

Başlangıçta hayat kurtaran Excel tabloları siparişler arttıkça epey karmaşık bir hale geliyor. Hangi ödeme kimindi diye satırlar arasında kaybolmak veya saatlerce hesap yapmak zorunda değilsiniz. Arka planda her şeyi tıkır tıkır işletip sizi manuel veri hamallığından kurtaracak muhasebe ve ERP entegrasyonlarına yakından bakalım.

Satış yapıldığı an e-fatura kendiliğinden oluşup müşteriye iletilerek fatura kesme mesaisini bitirir.

Müşteri siparişi tamamladığı saniye arka planda fatura hazırlanır, resmileşir ve e-posta olarak alıcıya gider. Sizin tek tek entegratör portallarına girip bilgileri kopyalamanıza gerek kalmaz. Kampanya dönemlerinde satışlar artarken fatura yetiştirme stresiyle uğraşmazsınız.

Banka hesap hareketleri sisteme anlık düşer ve ilgili cari hesaplarla otomatik olarak eşleşir. Yani şöyle 👇🏻

Gelen havale ve EFT'leri banka ekranından kontrol edip Excel'deki satırları tek tek sarıya boyama devri kapanıyor. Sistem ödemenin kimden ve hangi sipariş için geldiğini anlıyor ve borcu direkt hesaptan düşürüyor. Muhasebe tarafındaki zaman kaybı ortadan kalkıyor yani.

Stok sayıları her satış kanalında aynı saniyede güncellenerek olmayan ürünün satılması riskini ortadan kaldırır.

Bir pazar yerinde satılan bir ürün diğer pazar yeri veya kendi e-ticaret sitenizdeki stoktan anında düşer. Ürün bittiği halde yayında kalıp satılması gibi bir sorun yaşamazsınız. Müşteriyi arayıp 'Elimizde kalmamış.' diyerek siparişi iptal etme mahcubiyetinden kurtulur, pazar yeri mağaza puanınızı korursunuz.

Manuel veri girişi tamamen devreden çıktığı için basit klavye hataları yüzünden başınız ağrımaz.

İnsanlık hali, yoğun bir günde rakamları girerken bir sıfır eksik ya da fazla yazabilirsiniz. Sistemler birbiriyle konuştuğu için manuel kopyala-yapıştır yaparken oluşan sinir bozucu hatalar sıfıra iner. Gün sonu hesapları birbirini tam tutar ve nerede yanlış yaptım diye saatlerce satır aramazsınız.

Mal kabul aşamasında gelen fatura ile verilen sipariş sistem tarafından karşılaştırılıp hatalı ödemelerin önüne geçilir.

Tedarikçiden gelen ürünlerin adedi ile faturadaki tutar otomatik kıyaslanır. Sipariş edilenle depoya giren uyuşmuyorsa sistem ödeme onayını bekletir ve sizi uyarır. Böylece gözden kaçan eksik teslimatlar için fazladan para ödemekten kurtulursunuz.

e-Arşiv ve e-Defter gibi resmi süreçler sistem içinden tek bir tıkla Gelir İdaresi Başkanlığına hatasız iletilir.

Mali müşavirle aranızdaki bitmek bilmeyen mail ve evrak trafiği son bulur. İstenen tüm resmi belgeler ve defter beratları doğrudan GİB sunucularına aktarılır. Hem cezai risklerden uzak durur hem de operasyonel bir yükü daha arkanızda bırakırsınız.

Şirketin o anki gerçek nakit akışını ve kar durumunu görmek için ay sonu raporlarını beklemenize gerek kalmaz.

Dün ne kadar sattığınızı, bugün ne kadar kar ettiğinizi ve masraflarınızın tam olarak ne durumda olduğunu anlık takip edebilirsiniz. Tüm departmanlardan gelen veriler tek ekranda toplanır ve böylece önünüzü net bir şekilde görüp işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
