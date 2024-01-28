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Sen Hangi The Blaze Şarkısısın?

etiket Sen Hangi The Blaze Şarkısısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:01

Sevdiğin şeylere, tercihlerine göre The Blaze'in hangi şarkısı olduğunu söylüyoruz, haydi teste!

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1. Öncelikle ışınlanmak istediğin bir sahil seçer misin?

2. Ömrünün sonuna kadar bunlardan birini yemek zorunda olsan hangisini seçerdin?

3. Sabaha kadar dans etmek istediğin o yer hangisi?

4. Peki senin yaşamak istediğin şehri sorsak?

5. Favori sporun bunlardan hangisi?

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6. Senin için bu hayatta en önemlisi hangisi?

7. Senin için tatil demek...

8. Son olarak kendi DJ kabinini seçer misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Territory!

Dreamer!

Virile!

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