Sen Hangi The Blaze Şarkısısın?
Sen Hangi The Blaze Şarkısısın?
Sevdiğin şeylere, tercihlerine göre The Blaze'in hangi şarkısı olduğunu söylüyoruz, haydi teste!
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1. Öncelikle ışınlanmak istediğin bir sahil seçer misin?
2. Ömrünün sonuna kadar bunlardan birini yemek zorunda olsan hangisini seçerdin?
3. Sabaha kadar dans etmek istediğin o yer hangisi?
4. Peki senin yaşamak istediğin şehri sorsak?
5. Favori sporun bunlardan hangisi?
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6. Senin için bu hayatta en önemlisi hangisi?
7. Senin için tatil demek...
8. Son olarak kendi DJ kabinini seçer misin?
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