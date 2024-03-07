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Sen Hangi Sezen Aksu Şarkısısın Söylüyoruz!

etiket Sen Hangi Sezen Aksu Şarkısısın Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 21:53

Sen bize duygularını, kendini anlat biz de hangi Minik Serçe şarkısı olduğunu söyleyelim!

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1. Öncelikle seni ve tarzını anlatan o akşam yemeği masasını seçer misin?

2. Peki senin için bu hayatta en en en önemli şey ne?

3. Şimdi lütfen dürüst ol... Ne kadar sıklıkla ağlıyorsun?

4. Bu renklerden hangisi seni tanımlıyor?

5. Hayatının sonuna kadar eğlence mi evlilik mi?

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6. Peki senin için hangisi daha önemli?

7. Bu hayatta asla affetmeyeceğin o şey nedir?

8. Son olarak aşka inanıyor musun?

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