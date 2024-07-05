Sen Hangi Queen Parçasısın?
Sen Hangi Queen Parçasısın?
Sen bize kendini, duygularını ve isteklerini anlat biz de Queen'in hangi parçasını seni anlatıyor ve tamamlıyor onu söyleyelim. Hazırsan hangi efsanevi şarkı olduğunu öğrenmek için teste alalım seni!
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1. Güne genellikle nasıl başlarsın?
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2. Peki sendeki en hakim duygu bunlardan hangisi?
3. Sen arkadaş grubunun hangi üyesisin?
4. Canın sıkkınken genellikle ne yaparsın?
5. Peki bir Freddie Mercury stili seçmeni istesek?
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Kesinlikle senin şarkın Bohemian Rhapsody!