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Sen Hangi Queen Parçasısın?

etiket Sen Hangi Queen Parçasısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 19:31

Sen bize kendini, duygularını ve isteklerini anlat biz de Queen'in hangi parçasını seni anlatıyor ve tamamlıyor onu söyleyelim. Hazırsan hangi efsanevi şarkı olduğunu öğrenmek için teste alalım seni!

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1. Güne genellikle nasıl başlarsın?

2. Peki sendeki en hakim duygu bunlardan hangisi?

3. Sen arkadaş grubunun hangi üyesisin?

4. Canın sıkkınken genellikle ne yaparsın?

5. Peki bir Freddie Mercury stili seçmeni istesek?

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6. Peki duşta şarkı söylüyor musun?

7. Hiç aşık oldun mu peki?

8. Son olarak senin için hayattaki en önemli şey bunlardan hangisi?

Kesinlikle senin şarkın Killer Queen!

Kesinlikle senin şarkın Bohemian Rhapsody!

Kesinlikle senin şarkın I Want To Break Free!

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Kesinlikle senin şarkın Bohemian Rhapsody!