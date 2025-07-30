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Sen Hangi Nostaljik Yaz Şarkısı Olurdun?

etiket Sen Hangi Nostaljik Yaz Şarkısı Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 23:46

Sen eğer bir yaz şarkısı olsaydın ne olurdun hiç düşündün mü? Ruhumuza dokunan nostaljik yaz şarkıları arasından hangisi olacağını öğrenmek istiyorsan tek yapman gereken bu testi çözmek. Sen enerjik bir şarkı mısın yoksa romantik mi? Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini söyleyebilir misin?

2. Peki yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Yaz tatilinde seni en çok ne heyecanlandırıyor?

4. Bir yaz günü sabahı uyanınca ilk işin…

5. Yazın en sevdiğin saati hangisi?

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6. Aşağıdaki yaz aksesuarlarından hangisi seni yansıtıyor?

7. Yaz aşkı senin için...

8. En sevdiğin yaz meyvesi hangisi peki?

9. Son olarak deniz kenarında genellikle napıyosun?

Kesinlikle Tarkan'dan Kuzu Kuzu!

Kesinlikle Britney Spears'dan Sometimes!

Kesinlikle MFÖ'den Ele Güne Karşı!

Kesinlikle Eiffel 65'dan Blue!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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