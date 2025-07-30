Sen Hangi Nostaljik Yaz Şarkısı Olurdun?
Sen eğer bir yaz şarkısı olsaydın ne olurdun hiç düşündün mü? Ruhumuza dokunan nostaljik yaz şarkıları arasından hangisi olacağını öğrenmek istiyorsan tek yapman gereken bu testi çözmek. Sen enerjik bir şarkı mısın yoksa romantik mi? Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini söyleyebilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Yaz tatilinde seni en çok ne heyecanlandırıyor?
4. Bir yaz günü sabahı uyanınca ilk işin…
5. Yazın en sevdiğin saati hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşağıdaki yaz aksesuarlarından hangisi seni yansıtıyor?
7. Yaz aşkı senin için...
8. En sevdiğin yaz meyvesi hangisi peki?
9. Son olarak deniz kenarında genellikle napıyosun?
Kesinlikle Tarkan'dan Kuzu Kuzu!
Kesinlikle Britney Spears'dan Sometimes!
Kesinlikle MFÖ'den Ele Güne Karşı!
Kesinlikle Eiffel 65'dan Blue!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın