Sen Hangi Nostaljik Yaz Şarkısı Olurdun?

Sen eğer bir yaz şarkısı olsaydın ne olurdun hiç düşündün mü? Ruhumuza dokunan nostaljik yaz şarkıları arasından hangisi olacağını öğrenmek istiyorsan tek yapman gereken bu testi çözmek. Sen enerjik bir şarkı mısın yoksa romantik mi? Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!