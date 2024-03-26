Sen Hangi Hande Yener Şarkısısın?
Sen Hangi Hande Yener Şarkısısın?
Hande Yener şarkıları öyledir ki, her duruma uygun bir yere koyulabilirler. Bugün senin hangi Hande Yener şarkısı olduğunu söyleyceğiz!
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1. Bu aralar kendini nasıl hissediyorsun?
2. Şeyi soralım… Aşk var mı aşk?
3. Peki ya iş güç nasıl gidiyor?
4. Tam şu an bir şarkı açacak olsan hangi tarz olurdu?
5. Bu soru biraz üzücü… En son ne zaman ağladın?
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6. Senin için aşkın en güzel hali nedir?
7. Peki diyelim ki dostların ilişkini desteklemiyor. Ne yaparsın?
8. Son olarak, Hande Yener’i ne kadar seviyorsun?
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