Sen Hangi Fransızca Şarkısın?
Sen Hangi Fransızca Şarkısın?
Sen bize Fransız tercihlerini söyle, biz de sana hangi şarkı olduğunu söyleyelim!
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1. Öncelikle kahvaltını seçer misin?
2. Peki seni anlatan o mevsim hangisi?
3. Peki favori rengin hangisi?
4. Peki en sevdiğin Fransız filmin hangisi?
5. Hangi şehirde yaşamak isterdin?
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6. En sevdiğin yazar kim?
7. Peki iyi ki eserlerini gördük dediğin o sanatçı kim?
8. Son olarak en sevdiğin Fransızca kelimeyi söyler misin?
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