Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sen Hangi Fransızca Şarkısın?

etiket Sen Hangi Fransızca Şarkısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:31

Sen bize Fransız tercihlerini söyle, biz de sana hangi şarkı olduğunu söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle kahvaltını seçer misin?

2. Peki seni anlatan o mevsim hangisi?

3. Peki favori rengin hangisi?

4. Peki en sevdiğin Fransız filmin hangisi?

5. Hangi şehirde yaşamak isterdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. En sevdiğin yazar kim?

7. Peki iyi ki eserlerini gördük dediğin o sanatçı kim?

8. Son olarak en sevdiğin Fransızca kelimeyi söyler misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Angèle - Balance Ton Quoi

Louane - Si t’étais là

ZAZ - Je veux

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?