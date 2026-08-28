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Sen Hangi Ev Bitkisi Olurdun?

etiket Sen Hangi Ev Bitkisi Olurdun?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 12:31
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Biraz karakterini, biraz da yaşam tarzını ele veren eğlenceli bir testle karşındayız! Bakalım sen sakinliğiyle ortama huzur katan bir bitki misin, yoksa bulunduğu yeri hemen değiştiren enerjik bir çiçek mi?

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1. Başlayalım! Stresli bir günün ardından en iyi dinlenme yöntemin?

2. Odada bir eşyanın yeri değiştiğinde bunu anında fark ederim.

3. Hayattaki temel sloganım hangisi?

4. Gün içinde durup dururken su içmeyi unuttuğum çok olur.

5. Güneşle ve sıcakla aran nasıl?

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6. En belirgin zayıf noktan sence nedir?

7. Sosyal ortamlarda nasıl birisin?

8. Güne başlarken en büyük motivasyon kaynağın nedir?

Sen tam bir hayatta kalma uzmanısın.

Sen tam bir hayatta kalma uzmanısın.

Hayatın karmaşası, bitmek bilmeyen dramaları ve vıdı vıdırları sana göre değil. Kendi kabuğunda, kendi dünyanda o kadar mutlusun ki dışarıdan soğuk veya mesafeli görünmek umurunda bile değil. Tıpkı bir kaktüs gibi, azıcık ilgiyle aylarca idare edebilirsin; öyle her gün aranmak, sorulmak istemezsin. Seni sevecek insan biraz sabırlı olmalı çünkü dikenlerinin altındaki o tatlı, yumuşak özü herkese göstermiyorsun. Dayanıklısın, güçlüsün ve kendi kendine yetebiliyorsun.

Sen girdiğin her ortamda aurasıyla, duruşuyla anında fark edilen o havalı insansın!

Sen girdiğin her ortamda aurasıyla, duruşuyla anında fark edilen o havalı insansın!

! Evin en güzel köşesini hak eden, yapraklarıyla şov yapan bir Deve Tabanısın sen. Estetik zevklerin yüksek, modayı ve trendleri takip etmeyi seviyorsun. Öyle her yerde, herkesle olamazsın; seçicisin. Biraz ilgi görmeyi, övülmeyi ve takdir edilmeyi seviyorsun. Ama bu ilgiyi hak ediyorsun çünkü etrafındaki insanlara da vizyon katıyorsun.

Seni tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi bu kesinlikle "sağlamlık" olurdu.

Seni tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi bu kesinlikle "sağlamlık" olurdu.

Sen bu hayattaki tüm dertlere, krizlere ve kaoslara karşı adeta kurşun geçirmez bir kalkana sahipsin. Tıpkı bir Paşa Kılıcı gibi; susuz kalsan kuramazsın, karanlıkta kalsan küsmezsin. Çevrendeki insanların 'akıl hocası' ve 'güvenli limanı' sensin. Herkes panik yaparken sen sakin kalıp mantıklı çözümler üretiyorsun. Biraz gizemlisin, duygularını öyle hemen ele vermezsin ama seni hayatına alan biri bilir ki sen asla yarı yolda bırakmazsın.

Sen tam bir sevgi kelebeğisin.

Sen tam bir sevgi kelebeğisin.

Tıpkı azıcık susuz kaldığında yapraklarını hemen aşağı salan Barış Çiçeği gibisin. Çevrendeki negatif enerjiden, kavgalardan ve gerilimlerden nefret ediyorsun; adın üzerinde, tam bir barış elçisisin. Empati yeteneğin o kadar yüksek ki bazen başkalarının dertlerini kendi derdin gibi sırtlanıyorsun. Biraz nazlı, çokça tatlı ve kesinlikle ilgiyle beslenen bir yapın var. Sevilmek, şımartılmak ve onaylanmak senin bu hayattaki en büyük yakıtın!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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