Sen Hangi Ev Bitkisi Olurdun?

Hayatın karmaşası, bitmek bilmeyen dramaları ve vıdı vıdırları sana göre değil. Kendi kabuğunda, kendi dünyanda o kadar mutlusun ki dışarıdan soğuk veya mesafeli görünmek umurunda bile değil. Tıpkı bir kaktüs gibi, azıcık ilgiyle aylarca idare edebilirsin; öyle her gün aranmak, sorulmak istemezsin. Seni sevecek insan biraz sabırlı olmalı çünkü dikenlerinin altındaki o tatlı, yumuşak özü herkese göstermiyorsun. Dayanıklısın, güçlüsün ve kendi kendine yetebiliyorsun.