Sen Hangi Ev Bitkisi Olurdun?
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Biraz karakterini, biraz da yaşam tarzını ele veren eğlenceli bir testle karşındayız! Bakalım sen sakinliğiyle ortama huzur katan bir bitki misin, yoksa bulunduğu yeri hemen değiştiren enerjik bir çiçek mi?
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1. Başlayalım! Stresli bir günün ardından en iyi dinlenme yöntemin?
2. Odada bir eşyanın yeri değiştiğinde bunu anında fark ederim.
3. Hayattaki temel sloganım hangisi?
4. Gün içinde durup dururken su içmeyi unuttuğum çok olur.
5. Güneşle ve sıcakla aran nasıl?
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6. En belirgin zayıf noktan sence nedir?
7. Sosyal ortamlarda nasıl birisin?
8. Güne başlarken en büyük motivasyon kaynağın nedir?
Sen tam bir hayatta kalma uzmanısın.
Sen girdiğin her ortamda aurasıyla, duruşuyla anında fark edilen o havalı insansın!
Seni tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi bu kesinlikle "sağlamlık" olurdu.
Sen tam bir sevgi kelebeğisin.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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