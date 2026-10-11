Sen Doğaya Yüzde Kaç Uyumlusun?

Doğaya uyumlu yaşamak sadece bez çanta kullanmak ya da ışığı kapatmakla sınırlı olmadığını söyleyelim. Evinde kullandığın elektriğin kaynağından ulaşım tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarından elektronik cihazlarını nasıl kullandığına kadar birçok seçim, doğrudan karbon ayak izini etkiliyor. İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri fosil yakıtlardan üretilen enerji. Tam da bu sebeple enerji dönüşümü, yani kömür, petrol ve doğalgaz yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara geçiş, geleceğimiz için çok büyük önem taşıyor. Hazırsan teste başla ve doğayla ne kadar uyum içinde yaşadığını öğren!