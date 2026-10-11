Sen Doğaya Yüzde Kaç Uyumlusun?
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Doğaya uyumlu yaşamak sadece bez çanta kullanmak ya da ışığı kapatmakla sınırlı olmadığını söyleyelim. Evinde kullandığın elektriğin kaynağından ulaşım tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarından elektronik cihazlarını nasıl kullandığına kadar birçok seçim, doğrudan karbon ayak izini etkiliyor. İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri fosil yakıtlardan üretilen enerji. Tam da bu sebeple enerji dönüşümü, yani kömür, petrol ve doğalgaz yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara geçiş, geleceğimiz için çok büyük önem taşıyor. Hazırsan teste başla ve doğayla ne kadar uyum içinde yaşadığını öğren!
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1. Evindeki elektrik tüketimini azaltmak için bunlardan hangisini daha sık yapıyorsun?
2. Yeni bir beyaz eşya alırken ilk baktığın şey nedir?
3. Kış aylarında evini ısıtmak için temel olarak hangi enerji kaynağını ve sistemi tercih ediyorsun?
4. Şehir içinde en sık hangi ulaşım yöntemini tercih ediyorsun?
5. Mutfakta enerji kullanımı konusunda hangisi seni daha iyi anlatıyor?
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6. Günlük su kullanımın hakkında hangisi doğru?
7. Yaz aylarında evini nasıl serinletiyorsun?
8. Son olarak alışverişe giderken en çok hangisini kullanıyorsun?
Sen doğaya %100 uyumlusun!
Sen doğaya %80 uyumlusun!
Sen doğaya %50 uyumlusun!
Sen doğaya %35 uyumlusun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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