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Sen Çevrene Ne Kadar İyi Geliyorsun?

Sen Çevrene Ne Kadar İyi Geliyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 13:01

Bazı insanlar girdiği ortama güneş gibi doğar, ruhumuzu aydınlatır. Bazılarıysa fark ettirmeden içimizi sıkar, enerjimizi emer. Peki sen çevrendekilere nasıl geliyorsun? Onları iyileştiren bir varlık mısın, yoksa biraz yorucu mu oluyorsun?

Hadi teste!

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1. Biri derdini anlatırken ne yaparsın?

2. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?

3. Tartışmalarda tavrın nasıldır?

4. İltifat etmeyi sever misin?

5. Kalabalık ortamlarda nasılsın?

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6. Biri senden özür dilediğinde ne yaparsın?

7. Başkalarının mutluluğu seni etkiler mi?

8. Biri sana özel bir sırrını açtıysa ne yaparsın?

9. Biri seni överse ne hissedersin?

10. Çevrendeki insanlar senin yanında kendileri gibi olabiliyor mu?

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Sen çevrene çok iyi geliyorsun!

Senin enerjin tarif edilemez; hem huzur hem ışık veriyorsun. Girdiğin her ortamda insanlar rahatlıyor, içleri açılıyor. Anlayışlı, sabırlı, nazik ve empati gücü yüksek birisin. Dinlemeyi biliyorsun ve bunu yaparken karşı tarafı gerçekten önemsiyorsun. Seninle dertleşen biri “iyi ki anlatmışım” diyerek ayrılır. Zor zamanlarda bile yıkıcı değil yapıcısın. Moral vermeyi, destek olmayı bir görev gibi değil, içinden geldiği için yapıyorsun. İnsanlar senin yanındayken kendini güvende, anlaşılmış ve değerli hissediyor. Birine iltifat ettiğinde içtenliğinle kalbine dokunuyorsun. Bir dost, bir sevgili, bir kardeş… Hangi rolde olursan ol; sen insanlara iyi gelen nadir ruhlardansın. Etrafındakiler seni kazandığı için çok şanslı. Lütfen sen de kendi değerini hep hatırla! Çünkü sen bir güneşsin, ve insanlar seninle ısınıyor.

Sen çevrene çoğu zaman iyi geliyorsun!

Senin varlığın huzur veriyor. Belki çok gösterişli değilsin ama sessiz gücün, istikrarın ve sağduyun çevrendekilere çok iyi geliyor. Her zaman yüksek enerjiyle olmasan da, tam zamanında orada olmayı biliyorsun. Seni tanıyan insanlar, seninle bir bağ kurduklarında asla yarı yolda kalmayacaklarını hissediyor. Sen yargılamadan dinleyebilen, gerektiğinde dürüstçe fikrini belirten ama incitmeden konuşmayı bilen birisin. Bazen mesafeli görünsen de bu senin sınırlarına olan saygından kaynaklanıyor. İnsanlar sana bir şey anlattığında “acaba yanlış anlaşılır mıyım” korkusu taşımaz. Ancak zaman zaman iç dünyana çekilmen, seni biraz ulaşılmaz yapabiliyor. Açık kalpli olmanın seni zayıf değil, daha bağ kurulur biri yapacağını hatırla. Çünkü sen zaten güven veren, değerli ve iyileştirici bir insansın. Bunu biraz daha paylaşman dünyayı seninle daha güzel kılacaktır.

Sen çevrene pek iyi gelmiyorsun!

Seninle vakit geçiren insanlar bazen ruhen yorulmuş hissedebiliyor. Bunun sebebi çoğunlukla empati eksikliği, iletişimde sertlik veya sürekli kendine odaklanma hali olabilir. “Ben böyleyim” diyerek tavrını değiştirmemek, çevrendekilerin duygusal olarak geri çekilmesine yol açabiliyor. Bazen dobra olmakla kırıcı olmak arasındaki ince çizgiyi aşıyorsun. Bu durum insanlar üzerinde baskı yaratabiliyor ve senin yanındayken kendilerini olduğundan farklı davranmak zorunda hissedebiliyorlar. Ama bu senin değişemez olduğun anlamına gelmez. Hatalarını fark etmek, zaten dönüşüm yolunun ilk adımıdır. İçinde yumuşak, anlayışlı ve sevgi dolu bir yan var; sadece onu serbest bırakmaya biraz daha gönüllü olman gerekiyor. Senin de çevrene iyi gelebileceğin çok an var, yeter ki gerçekten dinlemeyi ve anlamayı seç. Empati bir yetenek değil, bir niyet işidir. Ve sen istersen her şeyi değiştirebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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