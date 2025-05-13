Sen Çevrene Ne Kadar İyi Geliyorsun?
Bazı insanlar girdiği ortama güneş gibi doğar, ruhumuzu aydınlatır. Bazılarıysa fark ettirmeden içimizi sıkar, enerjimizi emer. Peki sen çevrendekilere nasıl geliyorsun? Onları iyileştiren bir varlık mısın, yoksa biraz yorucu mu oluyorsun?
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1. Biri derdini anlatırken ne yaparsın?
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2. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?
3. Tartışmalarda tavrın nasıldır?
4. İltifat etmeyi sever misin?
5. Kalabalık ortamlarda nasılsın?
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6. Biri senden özür dilediğinde ne yaparsın?
7. Başkalarının mutluluğu seni etkiler mi?
8. Biri sana özel bir sırrını açtıysa ne yaparsın?
9. Biri seni överse ne hissedersin?
10. Çevrendeki insanlar senin yanında kendileri gibi olabiliyor mu?
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Sen çevrene çok iyi geliyorsun!
Sen çevrene çoğu zaman iyi geliyorsun!
Sen çevrene pek iyi gelmiyorsun!
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