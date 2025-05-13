Sen Çevrene Ne Kadar İyi Geliyorsun?

Senin enerjin tarif edilemez; hem huzur hem ışık veriyorsun. Girdiğin her ortamda insanlar rahatlıyor, içleri açılıyor. Anlayışlı, sabırlı, nazik ve empati gücü yüksek birisin. Dinlemeyi biliyorsun ve bunu yaparken karşı tarafı gerçekten önemsiyorsun. Seninle dertleşen biri “iyi ki anlatmışım” diyerek ayrılır. Zor zamanlarda bile yıkıcı değil yapıcısın. Moral vermeyi, destek olmayı bir görev gibi değil, içinden geldiği için yapıyorsun. İnsanlar senin yanındayken kendini güvende, anlaşılmış ve değerli hissediyor. Birine iltifat ettiğinde içtenliğinle kalbine dokunuyorsun. Bir dost, bir sevgili, bir kardeş… Hangi rolde olursan ol; sen insanlara iyi gelen nadir ruhlardansın. Etrafındakiler seni kazandığı için çok şanslı. Lütfen sen de kendi değerini hep hatırla! Çünkü sen bir güneşsin, ve insanlar seninle ısınıyor.