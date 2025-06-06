Sen Bir Rapçi Olsan Kim Olurdun?
Sen bize günlük hayatını ve zevklerini anlat, biz de sana hangi rapçi olacağını söyleyelim. Yapman gereken tek şey içinden geçen seçenekleri seçmek. Hazırsan hadi başlıyoruz! Bakalım sen ortalığı kasıp kavuran hangi ünlü rap sanatçısısın, öğreniyoruz!
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1. Müzik senin için ne ifade ediyor?
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2. Peki hangisini giyersin?
3. Bir şarkının seni yakalaması için neye ihtiyacı var?
4. En üretken olduğun saat hangisi?
5. Dünya seni nasıl tanısın istersin?
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6. Hangi sosyal medya platformunu daha fazla kullanıyorsun?
7. Peki sosyal medyada seni en iyi tanımlayan şey?
8. Hayat sana kapıları kapattığında...
Ceza!
Lil Zey!
Ezhel!
Uzi!
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