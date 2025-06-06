onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sen Bir Rapçi Olsan Kim Olurdun?

etiket Sen Bir Rapçi Olsan Kim Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 20:32

Sen bize günlük hayatını ve zevklerini anlat, biz de sana hangi rapçi olacağını söyleyelim. Yapman gereken tek şey içinden geçen seçenekleri seçmek. Hazırsan hadi başlıyoruz! Bakalım sen ortalığı kasıp kavuran hangi ünlü rap sanatçısısın, öğreniyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Müzik senin için ne ifade ediyor?

2. Peki hangisini giyersin?

3. Bir şarkının seni yakalaması için neye ihtiyacı var?

4. En üretken olduğun saat hangisi?

5. Dünya seni nasıl tanısın istersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi sosyal medya platformunu daha fazla kullanıyorsun?

7. Peki sosyal medyada seni en iyi tanımlayan şey?

8. Hayat sana kapıları kapattığında...

Ceza!

Lil Zey!

Ezhel!

Uzi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın