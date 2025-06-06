Sen Bir Rapçi Olsan Kim Olurdun?

Sen bize günlük hayatını ve zevklerini anlat, biz de sana hangi rapçi olacağını söyleyelim. Yapman gereken tek şey içinden geçen seçenekleri seçmek. Hazırsan hadi başlıyoruz! Bakalım sen ortalığı kasıp kavuran hangi ünlü rap sanatçısısın, öğreniyoruz!