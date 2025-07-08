Sen Bir Playlist Olsan Adın Ne Olurdu?
Eğer sen bir playlist olsaydın ismin ne olurdu hiç düşündün mü? Eğlenceli bir isim mi yoksa daha romantik mi? Bunu öğrenmenin tek yolu güzelce bu testi çözmek. Bakalım sen bir playlist olsaydın hangi isimde bir playlist olurdun, hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. Peki yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne oluyor?
4. Kendini bir kelimeyle tamamlasan bunlardan hangisini kullanırdın?
5. Aşağıdakilerden hangisi bir şarkıda seni en çok etkiler?
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6. Peki müzik senin için neyi ifade ediyor?
7. Müzik dinlerken genelde...
8. Bir playlistin sana göre olmazsa olmazı nedir?
Kesinlikle "Loş Işıklar ve Boş Sokaklar"
Kesinlikle "Kafamın İçinde Dans Var"
Kesinlikle "Ağır Çekimde Düşler"
Kesinlikle "Yol Hiç Bitmesin"
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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