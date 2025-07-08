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Sen Bir Playlist Olsan Adın Ne Olurdu?

etiket Sen Bir Playlist Olsan Adın Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 23:20

Eğer sen bir playlist olsaydın ismin ne olurdu hiç düşündün mü? Eğlenceli bir isim mi yoksa daha romantik mi? Bunu öğrenmenin tek yolu güzelce bu testi çözmek. Bakalım sen bir playlist olsaydın hangi isimde bir playlist olurdun, hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Peki yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne oluyor?

4. Kendini bir kelimeyle tamamlasan bunlardan hangisini kullanırdın?

5. Aşağıdakilerden hangisi bir şarkıda seni en çok etkiler?

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6. Peki müzik senin için neyi ifade ediyor?

7. Müzik dinlerken genelde...

8. Bir playlistin sana göre olmazsa olmazı nedir?

Kesinlikle "Loş Işıklar ve Boş Sokaklar"

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Sen derin düşünen, duyguları kolay kolay göstermeyen ama çok yoğun yaşayan birisin. Müzik senin için bir içe dönüş, bir arınma aracı. Genelde gece müzik dinlemeyi seviyorsun ve favori şarkılarını çok az kişiyle paylaşıyorsun. O yüzden bu playlist ismi tam sana göre: Biraz melankoli, biraz rüya gibi sesler, bolca yalnızlık ama huzur dolu.

Kesinlikle "Kafamın İçinde Dans Var"

Sen neşeli, enerjik, anı yaşayan ve müziği bir yakıt gibi kullanan birisin. Her ortama uyum sağlarsın ama sıkıcı bir ortamdaysan ilk ses sistemiyle sen ilgilenirsin. Ritmi duyduğun anda için kıpırdıyorsun çünkü dans etmek ya da en azından tempo tutmak senin için kaçınılmaz bir şey! Senin playlist'in tam bir parti davetiyesi gibi: Renkli, canlı ve cesur!

Kesinlikle "Ağır Çekimde Düşler"

Senin hayat tempon yavaş ama derin, farkında olmadan herkese huzur veren bir halin var. Günlük hayatın karmaşasında kendine küçük molalar yaratmayı iyi biliyorsun. Lo-fi, chill ve ambient sesler seninle bütünleşmiş resmen. Bu yüzden bu playlist ismi senin gibi: Ağır aksak ama çok şey anlatan, gökyüzüne bakarken ya da yazarken fonda çalan türden.

Kesinlikle "Yol Hiç Bitmesin"

Sen keşfetmeyi seven, sabit duramayan, hem fiziksel hem ruhsal olarak sürekli yolda olan birisin. Bir şehri seversin ama bir yerlere ait olmak seni her zaman boğar. Müzik senin için hem eşlikçi hem harita gibi. Aynı zamanda seni yönlendirirken hatıraları çağırıyor. Bu playlist ismi yolculukların fon müziği gibi! Biraz indie, biraz rock, araya karışan eski hitler ve çokça özgürlük.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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