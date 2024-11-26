Sen Aslında Hangi Sabrina Carpenter Şarkısısın?
Sen Aslında Hangi Sabrina Carpenter Şarkısısın?
Sabrina Carpenter, listelerimizde sık sık yer verdiğimiz şarkıcılardan biri. Peki sen hangi Sabrina şarkısısın?
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İlk sorumuzla başlayalım: Kendini bu elementlerden hangisine yakın görüyorsun?
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Aşk hayatında en çok hangi duyguyu daha baskın hissediyorsun?
Devam edelim! Sen genelde arkadaş grubunun nesi oluyorsun?
Kendini bir hayvana benzetecek olsaydın, bu hangi hayvan olurdu?
Dürüst ol: Hiç insanların beyaz yalanlarını yakalamana rağmen olara destek oldun mu?
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Hesabına geri ödemesiz, karşılıksız ve masrafsız bir şekilde 10 milyon TL yatırıldı diyelim. İlk işin ne olurdu?
Kurt gibi acıktın ve hiç gitmediğin bir restorana gitmek zorunda kaldın. Nasıl bir yemek siparişi verirsin?
Son sorudayız! Kendinle ilgili neyi değiştirmek isterdin?
Taste!
Feather!
Lie To Girls!
Please Please Please!
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