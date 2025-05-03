Sen Anlaşılmaz Bir İnsan mısın?

Sen adeta bir labirent gibisin… Dışarıdan bakıldığında sakin, kontrollü, hatta duygusuz biri gibi görünebilirsin ama iç dünyanda neler yaşandığını kimse bilemiyor. Belki sen bile… İnsanların seni anlamaması seni hem koruyor hem yoruyor. Bazen anlaşılmak istersin ama kimse seni yeterince derinden göremediğinde daha da içine kapanırsın. Bu sürekli bir içe dönüklük, zamanla seni yalnızlaştırmış olabilir. Sırf “anlatamam” diye anlatmaktan vazgeçiyorsun. Oysa paylaşmak, kelimelere dökmek seni hem hafifletecek hem de insanlara seni tanıma şansı verecek. Sen karmaşık bir ruha sahipsin ama bu kötü değil. Asıl mesele, bu karmaşayı kilitli tutmak yerine bir parça açmayı denemekte. Çünkü içindekiler, dışarıdan göründüğünden çok daha güzel olabilir.