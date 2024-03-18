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Sempatik Gülüşüyle Gönülleri Mest Eden Oyuncu Swann Arlaud'u Yakından Tanıyalım!

Sempatik Gülüşüyle Gönülleri Mest Eden Oyuncu Swann Arlaud'u Yakından Tanıyalım!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 15:40

Aktörlükten seslendirme sanatçılığına, yazarlıktan yönetmenliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede yeteneklerini sergileyen Fransız sanatçı Swann Arlaud'un hayatını, kariyerini ve önemli filmlerini hep beraber inceleyelim. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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30 Kasım 1981’de Fransa’da doğan Swann Arlaud aktör, ses sanatçısı, yazar, sahne sanatçısı ve yönetmendir.

30 Kasım 1981’de Fransa’da doğan Swann Arlaud aktör, ses sanatçısı, yazar, sahne sanatçısı ve yönetmendir.

Kariyeri boyunca çeşitli filmlerde ve televizyon dizilerinde yer alan oyuncunun önemli projeleri arasında "Les Anarchistes" (Anarşistler), "Bloody Milk" (Kanlı Süt), "By the Grace of God" (Tanrının Lütfu ile), ve "Anatomy of a Fall" (Bir Düşüşün Anatomisi) gibi filmler bulunmaktadır.

Kariyeri boyunca çeşitli filmlerde ve televizyon dizilerinde yer alan oyuncunun önemli projeleri arasında "Les Anarchistes" (Anarşistler), "Bloody Milk" (Kanlı Süt), "By the Grace of God" (Tanrının Lütfu ile), ve "Anatomy of a Fall" (Bir Düşüşün Anatomisi) gibi filmler bulunmaktadır.

Arlaud, Bloody Milk filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu dalında César Ödülü kazanmıştır.

Arlaud, Bloody Milk filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu dalında César Ödülü kazanmıştır.

Ailesi sanat dünyasında önemli kişiliklerden oluşmaktadır. Babası Yan Arlaud prodüksiyon tasarımcısı, annesi Tatiana Vialle ise casting direktörü, oyunculuk koçu, tiyatro yönetmeni ve yazardır.

Ailesi sanat dünyasında önemli kişiliklerden oluşmaktadır. Babası Yan Arlaud prodüksiyon tasarımcısı, annesi Tatiana Vialle ise casting direktörü, oyunculuk koçu, tiyatro yönetmeni ve yazardır.

Tobias Nuytten-Vialle ve Galathée Nuytten Vialle adındaki iki küçük kardeşi de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

Tobias Nuytten-Vialle ve Galathée Nuytten Vialle adındaki iki küçük kardeşi de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.
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Arlaud ayrıca 2021’de “Zorey” adlı kısa filmi yazıp yönetmiştir. Gelin Swann Arlaud’un rol aldığı önemli yapımları birlikte inceleyelim. 👇

10. Les anarchistes, 2015

10. Les anarchistes, 2015

IMDb: 5.7 

Özet: 19. yüzyılın sonlarında Paris'te yüksek rütbeli bir subay olan Jean Albertini'ye bir grup anarşistin arasına sızma görevi verilir. İçine girdiği grup daha iyi ve eşitlikçi bir toplum için savaşan idealist insanlardan kuruludur. 

Oyuncular: Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud 

Yönetmen: Elie Wajeman

9. A Clever Crook, 2018

9. A Clever Crook, 2018

IMDb: 6.0 

Özet: Komiser Beffrois karışık bir heyecanla emekliliğini beklerken bir tablo hırsızlığı dikkatini çeker. 

Oyuncular: Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker 

Yönetmen: Lucas Bernard

8. Escape from Raqqa, 2019

8. Escape from Raqqa, 2019

IMDb: 6.2 

Özet: Paris, 2015 baharı. Faustine küçük oğluyla birlikte IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gider; ancak Rakka'ya vardığında nasıl bir cehennemin içine düştüğünü çok geçmeden anlar. Kocası Sylvain, Fransız hükümetinin kendisine yardım edemeyeceğini hemen anlar ve ailesini geri almak için birkaç arkadaşıyla birlikte yüksek riskli bir kurtarma operasyonu planlar. 

Oyuncular: Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda 

Yönetmen: Emmanuel Hamon

7. Baden Baden, 2016

7. Baden Baden, 2016

IMDb: 6.5 

Özet: Yurt dışında uzun süre yaşadıktan sonra yaz için Strasbourg'a dönen 26 yaşındaki özgür ruhlu Ana'nın her yerde kendini yersiz hissedecek kadar yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. 

Oyuncular: Salomé Richard, Claude Gensac, Lazare Gousseau 

Yönetmen: Rachel Lang

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6. A Simple Heart, 2008

6. A Simple Heart, 2008

IMDb: 6.5 

Özet: İlk aşkını unutamayan, sade ve nazik bir hizmetçi olan Félicité, kendini tamamen yeni efendisi Mathilde Aubain'e adar. Geçen zaman yaralarını iyileştirmediği gibi, etrafını saran herkese sevgi verir: Mathilde'in çocuklarına, yeğeni Victor'a. Ancak kader onu her zaman sevginin karşılığından mahrum bırakıyor gibi görünmektedir. Yine de koşulsuz sevgisini kabul edecek birini bulmaya çalışır. 

Oyuncular: Sandrine Bonnaire, Marina Foïs, Pascal Elbé 

Yönetmen: Marion Laine

5. L'établi, 2023

5. L'établi, 2023

IMDb: 6.8 

Özet: Mayıs '68'den birkaç ay sonra, Ecole Normale Supérieure mezunu ve aşırı solcu bir aktivist olan Robert, Citroën'de hat işçisi olarak işe girmeye karar verir. Diğer yoldaşlar gibi o da devrimci ateşi yeniden alevlendirmek için fabrikaya sızmak ister, ancak işçilerin çoğunluğu artık siyaset hakkında bir şey duymak istememektedir. Citroën, işçilerin haftada 3 saat ücretsiz fazla mesai yapmasını zorunlu kılarak Grenelle Anlaşmalarını geri ödemeye karar verdiğinde, Robert ve diğerleri toplumsal bir hareket olasılığını görürler. 

Oyuncular: Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès 

Yönetmen: Mathias Gokalp

4. Romantics Anonymous, 2010

4. Romantics Anonymous, 2010

IMDb: 6.9 

Özet: Birlikte bir çok filmde rol alan ve Fransız sinemasının uyumlu çiftlerinden biri haline gelen Isabelle Carre ve Benoît Poelvoorde’yi bir kez daha bir araya getiren film “ilk bakışta aşk” temasına odaklanıyor. İkisi de aşırı duygusallıklarından bir türlü aradıkları aşkı bulamayan çikolata fabrikası müdürü erkek ile çikolata ustası bir kadını birleştiren film, çiftin ilişkilerindeki zorlukları aşmasını esprili bir dille anlatıyor. 

Oyuncular: Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré, Lorella Cravotta 

Yönetmen: Jean-Pierre Améris

3. Bloody Milk, 2017

3. Bloody Milk, 2017

IMDb: 7.0 

Özet: 35 yaşında bir çiftçi olan Pierre, ailesinin çiftliğini devralmıştır. Tüm zamanını inekleri ile ilgilenerek geçirir. En büyük korkusu çıkan salgından ineklerinin etkilenmesidir. Günlerini panik içinde geçirir. Veteriner olan kız kardeşi Pascale, hayvanların salgından etkilenmeyeceğine ne kadar güvence verse de Pierre rahat etmez. Nitekim tüm korkuları gerçek olur, hayvanlarından birine hastalık bulaşır. Pieree, bir ineğin hastalanmasının tüm sürüyü etkileyeceğini, bütün hayvanlarının öleceğini düşünür. Fakat bunun olmasına asla izin vermeyecektir. 

Oyuncular: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier 

Yönetmen: Hubert Charuel

2. By the Grace of God, 2018

2. By the Grace of God, 2018

IMDb: 7.2 

Özet: Alexandre, karısı ve çocukları ile birlikte Lyon’da yaşayan genç bir adamdır. Çocukken gittiği kilisenin papazı tarafından tacize uğrayan Alexandre yıllar geçse de bu olayın etkisinden kurtulamaz. Bir gün eşi ve çocukları ile birlikte kiliseye giden Alexandre, karşısında hayatını karartan papazı görür. Papaz hala işine devam ettiğini ve çocuklarla ilgilendiğini öğrenen genç adam, hem geçmişin intikamını almak hem de daha fazla çocuğun etkilenmesini önlemek için harekete geçmeye karar verir. Vakit kaybetmeden kendisi gibi papaz tarafından tacize uğrayan François ve Emmanuel’i bularak onlarla iletişime geçer. Bu süreçte birlikte hareket etmeye karar veren Alexandre, François ve Emmanuel, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalırlar. 

Oyuncular: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud 

Yönetmen: François Ozon

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1. Anatomy of a Fall, 2023

1. Anatomy of a Fall, 2023

IMDb: 7.8 

Özet: 'Birinin özel hayatı başkasının cehennemidir' fikrinden yola çıkan Bir Düşüşün Anatomisi, Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası Samuel ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'yı izliyor. Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Samuel'in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür. 

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner 

Yönetmen: Justine Triet

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