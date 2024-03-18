Sempatik Gülüşüyle Gönülleri Mest Eden Oyuncu Swann Arlaud'u Yakından Tanıyalım!
Sempatik Gülüşüyle Gönülleri Mest Eden Oyuncu Swann Arlaud'u Yakından Tanıyalım!
Aktörlükten seslendirme sanatçılığına, yazarlıktan yönetmenliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede yeteneklerini sergileyen Fransız sanatçı Swann Arlaud'un hayatını, kariyerini ve önemli filmlerini hep beraber inceleyelim. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
30 Kasım 1981’de Fransa’da doğan Swann Arlaud aktör, ses sanatçısı, yazar, sahne sanatçısı ve yönetmendir.
Kariyeri boyunca çeşitli filmlerde ve televizyon dizilerinde yer alan oyuncunun önemli projeleri arasında "Les Anarchistes" (Anarşistler), "Bloody Milk" (Kanlı Süt), "By the Grace of God" (Tanrının Lütfu ile), ve "Anatomy of a Fall" (Bir Düşüşün Anatomisi) gibi filmler bulunmaktadır.
Arlaud, Bloody Milk filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu dalında César Ödülü kazanmıştır.
Ailesi sanat dünyasında önemli kişiliklerden oluşmaktadır. Babası Yan Arlaud prodüksiyon tasarımcısı, annesi Tatiana Vialle ise casting direktörü, oyunculuk koçu, tiyatro yönetmeni ve yazardır.
Tobias Nuytten-Vialle ve Galathée Nuytten Vialle adındaki iki küçük kardeşi de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arlaud ayrıca 2021’de “Zorey” adlı kısa filmi yazıp yönetmiştir. Gelin Swann Arlaud’un rol aldığı önemli yapımları birlikte inceleyelim. 👇
10. Les anarchistes, 2015
9. A Clever Crook, 2018
8. Escape from Raqqa, 2019
7. Baden Baden, 2016
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. A Simple Heart, 2008
5. L'établi, 2023
4. Romantics Anonymous, 2010
3. Bloody Milk, 2017
2. By the Grace of God, 2018
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Anatomy of a Fall, 2023
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda