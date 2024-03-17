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Fantastikten Bilim Kurguya Bu Yıl Vizyona Girmiş Olan 12 Müthiş Filmi Sizler İçin Derledik!

Fantastikten Bilim Kurguya Bu Yıl Vizyona Girmiş Olan 12 Müthiş Filmi Sizler İçin Derledik!

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 22:31

2024 yılına girdiğimizden beri sinema dünyasında sular durulmuyor. Fantastikten bilim kurguya geçtiğimiz 3 ayda öyle filmler çıktı ki daha şimdiden bu yılın en iyi filmi olmaya adaylar. Gelin vizyona girdiği an ortalığı kasıp kavuran, 2024'ün şimdiye kadarki en iyi filmleri nelermiş bir bakalım. 👇

Kaynak: https://www.timeout.com/film/the-best...
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12. Priscilla

12. Priscilla

IMDb: 6.6

Oyuncular: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen

Yönetmen: Sofia Coppola

Özet: Genç Priscilla Beaulieu, Elvis Presley ile tanıştığında, zaten hızlı bir rock and roll süperstarı olan adam, özel anlarda tamamen beklenmedik biri olur: heyecan verici bir aşk, yalnızlıkta bir müttefik, savunmasız bir en iyi arkadaş.

11. The Promised Land

11. The Promised Land

IMDb: 7.7

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg

Yönetmen: Nikolaj Arcel

 Özet: Hayat boyu hayalini sürdüren Ludvig Kahlen'in hikayesi: Fundalığın ona zenginlik ve onur getirmesini sağlamak.

10. Origin

10. Origin

IMDb: 7.3

Oyuncular: Jon BernthalBrett, Aunjanue EllisIsabel Wilkerson, Victoria Pedrett

Yönetmen: Ava DuVernay

Özet: Film Isabel Wilkerson'ın hayatına dayanıyor. Film boyunca Wilkerson, her ülkenin tarihindeki kast sistemlerini araştırmak için Almanya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşır.

9. Do Not Expect Too Much from the End of the World

9. Do Not Expect Too Much from the End of the World

IMDb: 7.5

Oyuncular: Ilinca ManolacheAngela, Nina HossDoris Goethe, Uwe Boll

Yönetmen: Radu Jude

Özet: Çok çalışan ve düşük ücret alan bir yapım asistanı Angela (Ilinca Manolache) Bükreş'teki çok uluslu bir şirket için işyeri güvenliği videosu çekmekle görevlendirilir. Görüşülen kişilerden biri skandalı ateşleyen bir açıklama yaptığında, Angela hikayeyi yeniden icat etmek zorundadır.

8. Monster

8. Monster

IMDb: 7.9

Oyuncular: Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa

Yönetmen: Kore-eda Hirokazu

Özet: Bir anne, oğlu garip davranmaya başladığında oğlunun öğretmeninden cevaplar ister.

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7. The Holdovers

7. The Holdovers

IMDb: 8.0

Oyuncular: Paul GiamattiPaul Hunham, Dominic SessaAngus Tully, Da'vine Joy Randolph

Yönetmen: Alexander Payne

Özet: Bir hazırlık okulundaki huysuz bir tarih öğretmeni, yas tutan bir aşçı ve gidecek yeri olmayan sorunlu bir öğrenciyle tatil boyunca kampüste kalmak zorunda kalır.

6. The Iron Claw

6. The Iron Claw

IMDb: 7.7

Oyuncular: Zac EfronKevin Von Erich, Jeremy Allen, Lily Jame

Yönetmen: Sean Durkin

Özet: 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan ayrılmaz Von Erich kardeşlerin gerçek hikayesi.

5. The Taste of Things

5. The Taste of Things

IMDb: 7.6

Oyuncular: Juliette BinocheEugénie, Benoît MagimelDodin Bouffant, Pierre Gagnaire

Yönetmen: Trần Anh Hùng

Özet: Olağanüstü bir şef olan Eugénie, son 20 yıldır ünlü gastronomi mekanı Dodin için çalışmaktadır. Mutfakta geçirdikleri zamanla, aralarında sevgi dolu bir tutku gelişir. Bu tutku, gastronomi pratiği ve lezzetlerin büyüsüyle yakından ilişkilidir.

4. All Of Us Strangers

4. All Of Us Strangers

IMDb: 7.8

Oyuncular: Paul MescalHarry, Andrew ScottAdam, Claire Foy

Yönetmen: Andrew Haigh

Özet: Günümüz Londra'sında, yalnızca boşanmış bir senarist olan Adam, sakin bir geceyi evinde geçirirken beklenmedik bir şekilde gizemli komşusu Harry ile tanışır. Harry'nin gelişi, Adam'ın monoton hayatını derinlemesine etkiler ve ikisi arasında beklenmedik bir bağ oluşur.

3. Dune 2

3. Dune 2

IMDb: 7.9

Oyuncular: Austin Butler, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya

Yönetmen: Denis Villeneuve

Özet: 'Dune Messiah', Paul Atreides'in hikayesini sürdürür ve çoğu okuyucunun 'Dune' ile tanıştığı ilk kitabın olaylarından sonraki zamanı anlatır. Paul, 'Dune' da kullandığı güç ve imparatoriçenin kızı Chani ile olan ilişkisiyle mücadele ederken, artık bir İmparator olarak hükümeti ve gezegeni yönetmektedir. Roman, politik entrikaları, dini ve felsefi temaları derinlemesine işler ve Dune evreninin daha fazla keşfini sağlar.

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2. Poor Things

2. Poor Things

IMDb: 8.1

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

Yönetmen: Yorgos Lantimos

Özet: İskoç yazar Alasdair Gray'in 1992 yapımı romanının tekil uyarlaması olan bu film oldukça sevildi. Hikaye, genç bir kadın olan Bella'nın trajik ölümüyle başlar. Bella'nın hayalleri, umutları ve gençliği, ansızın yaşamdan koparılır ve sevdiklerini derin bir hüzne boğar. Ancak, insan zihninin sıradışı bir gücü ve bilimin ileri teknolojisi sayesinde, bu ölüm trajedisinin sonu değil, tam tersine başlangıcı olur.

1. The Zone of Interest

1. The Zone of Interest

IMDb: 7.5

Oyuncular: Sandra HüllerHedwig Höss, Rudolf Höß, Christian Friede, Rudolf Höss, Marie Rosa

Yönetmen: Jonathan Glazer

Özet: Büyük bir sanatçı, çokça işlenmiş bir konuya radikal bir bakış açısı sunabilir. Jonathan Glazer'ın Holocaust başyapıtı da böyledir. Hannah Arendt'in 'kötülüğün sıradanlığı' ifadesini alır ve bize gerçekten sıradan olan kötülüğün neye benzediğini gösterir. Auschwitz kamp komutanı Rudolf Höss (Christian Friedel) ve eşinin (Sandra Hüller) aile yaşamı, lanetli bir evlilik tablosu sunar. Korkunçluklar görüş alanımızdan uzakta kalır ancak, önemli olan, işitme alanımızdan çıkmazlar. Ses tasarımcısı Johnnie Burn'ün ses manzarası, bahçe işleri ve çocukların oyun sahnelerini nöbetçi askerlerin bağırışları ve tüfek atışlarının çatırtılarıyla keser. Sonuç, 2020'ler için bir 'Gel ve Gör' olur.

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