Fantastikten Bilim Kurguya Bu Yıl Vizyona Girmiş Olan 12 Müthiş Filmi Sizler İçin Derledik!
Fantastikten Bilim Kurguya Bu Yıl Vizyona Girmiş Olan 12 Müthiş Filmi Sizler İçin Derledik!
Kaynak: https://www.timeout.com/film/the-best...
2024 yılına girdiğimizden beri sinema dünyasında sular durulmuyor. Fantastikten bilim kurguya geçtiğimiz 3 ayda öyle filmler çıktı ki daha şimdiden bu yılın en iyi filmi olmaya adaylar. Gelin vizyona girdiği an ortalığı kasıp kavuran, 2024'ün şimdiye kadarki en iyi filmleri nelermiş bir bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
12. Priscilla
11. The Promised Land
10. Origin
9. Do Not Expect Too Much from the End of the World
8. Monster
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. The Holdovers
6. The Iron Claw
5. The Taste of Things
4. All Of Us Strangers
3. Dune 2
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. Poor Things
1. The Zone of Interest
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda