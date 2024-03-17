Fantastikten Bilim Kurguya Bu Yıl Vizyona Girmiş Olan 12 Müthiş Filmi Sizler İçin Derledik!

IMDb: 7.5

Oyuncular: Sandra HüllerHedwig Höss, Rudolf Höß, Christian Friede, Rudolf Höss, Marie Rosa

Yönetmen: Jonathan Glazer

Özet: Büyük bir sanatçı, çokça işlenmiş bir konuya radikal bir bakış açısı sunabilir. Jonathan Glazer'ın Holocaust başyapıtı da böyledir. Hannah Arendt'in 'kötülüğün sıradanlığı' ifadesini alır ve bize gerçekten sıradan olan kötülüğün neye benzediğini gösterir. Auschwitz kamp komutanı Rudolf Höss (Christian Friedel) ve eşinin (Sandra Hüller) aile yaşamı, lanetli bir evlilik tablosu sunar. Korkunçluklar görüş alanımızdan uzakta kalır ancak, önemli olan, işitme alanımızdan çıkmazlar. Ses tasarımcısı Johnnie Burn'ün ses manzarası, bahçe işleri ve çocukların oyun sahnelerini nöbetçi askerlerin bağırışları ve tüfek atışlarının çatırtılarıyla keser. Sonuç, 2020'ler için bir 'Gel ve Gör' olur.