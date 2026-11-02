Selena Gomez'in Bir Deri Bir Kemik Görüntüsü Tartışma Yarattı: Yapay Zekâ Olduğu Anlaşılınca Tepki Yağdı!
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Selena Gomez'in eşi Benny Blanco ile yürüyüşe çıktığı iddia edilen iki kare, hafta sonu X'te hızla yayılıp 'bir deri bir kemik kalmış' yorumlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü yıldızın alışılmadık derecede zayıf göründüğü fotoğraflar kısa sürede endişe dolu mesajlara yol açarken, karelere dikkatle bakan kullanıcılar işin içinde bambaşka bir detay olduğunu fark etti. Tartışma büyüdükçe Selena Gomez'in son halini ve neden bu kadar değiştiğini merak edenlerin sayısı da arttı.
Selena Gomez, Disney yıllarından bu yana görünümüyle en çok konuşulan Hollywood yıldızlarından biri oldu.
Benny Blanco ile yürüyüşte çekildiği iddia edilen kareler, “Selena Gomez'e ne oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.
Saçlardaki tutarsızlık, Selena Gomez'in zayıf göründüğü fotoğrafların yapay zekâ ürünü olduğunu ele verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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