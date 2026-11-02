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Selena Gomez'in Bir Deri Bir Kemik Görüntüsü Tartışma Yarattı: Yapay Zekâ Olduğu Anlaşılınca Tepki Yağdı!

Selena Gomez'in Bir Deri Bir Kemik Görüntüsü Tartışma Yarattı: Yapay Zekâ Olduğu Anlaşılınca Tepki Yağdı!

Selena Gomez Yapay Zeka
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 12:22
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Selena Gomez'in eşi Benny Blanco ile yürüyüşe çıktığı iddia edilen iki kare, hafta sonu X'te hızla yayılıp 'bir deri bir kemik kalmış' yorumlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü yıldızın alışılmadık derecede zayıf göründüğü fotoğraflar kısa sürede endişe dolu mesajlara yol açarken, karelere dikkatle bakan kullanıcılar işin içinde bambaşka bir detay olduğunu fark etti. Tartışma büyüdükçe Selena Gomez'in son halini ve neden bu kadar değiştiğini merak edenlerin sayısı da arttı.

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Selena Gomez, Disney yıllarından bu yana görünümüyle en çok konuşulan Hollywood yıldızlarından biri oldu.

Selena Gomez, Disney yıllarından bu yana görünümüyle en çok konuşulan Hollywood yıldızlarından biri oldu.

Wizards of Waverly Place ile çocuk yaşta tanınan Selena Gomez, bugün Only Murders in the Building'in hem oyuncusu hem yapımcısı, Rare Beauty'nin de kurucusu olarak Hollywood'un en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır lupus hastalığıyla mücadele eden ve 2017'de böbrek nakli olan yıldız, kullandığı ilaçlar nedeniyle kilosunun zaman zaman değiştiğini defalarca anlattı. Eylül 2025'te müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlenen Gomez'in dış görünüşü ise paylaşılan her yeni fotoğrafla yeniden tartışma konusu olabiliyor; son olarak eylül ayındaki Emmy kırmızı halısında yüzündeki değişim günlerce konuşulmuştu.

Benny Blanco ile yürüyüşte çekildiği iddia edilen kareler, “Selena Gomez'e ne oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Benny Blanco ile yürüyüşte çekildiği iddia edilen kareler, “Selena Gomez'e ne oldu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Emmy gecesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçmişken bu kez X'te paylaşılan iki fotoğraf, Selena Gomez'i yeniden gündemin tam ortasına yerleştirdi. Karelerde beyaz uzun kollu bir üst ve lacivert tayt giyen Gomez, eşi Benny Blanco ile sokakta yürürken görülüyordu ama asıl dikkat çeken, yıldızın kollarının ve bacaklarının alışılmadık derecede ince görünmesiydi.

'Ona ne olmuş böyle?' notuyla paylaşılan fotoğrafların altına kısa sürede 'bir deri bir kemik kalmış' diyen endişeli yorumlar yağdı, bazı kullanıcılar ise Benny Blanco'nun eşini yeterince beslemediğini öne sürecek kadar ileri gitti.

Saçlardaki tutarsızlık, Selena Gomez'in zayıf göründüğü fotoğrafların yapay zekâ ürünü olduğunu ele verdi.

Saçlardaki tutarsızlık, Selena Gomez'in zayıf göründüğü fotoğrafların yapay zekâ ürünü olduğunu ele verdi.

Endişeli yorumlar çoğaldıkça fotoğrafları daha dikkatli inceleyen kullanıcılar, iki kare arasında açıklanamayan farklar olduğunu fark etti. Aynı gün ve aynı kıyafetle çekildiği öne sürülen karelerin birinde Gomez'in saçları omuz hizasında kısa bir kesimdeyken diğerinde omuzlarının altına uzanıyordu, Benny Blanco'nun arkasında ise kime ait olduğu belli olmayan bir bacak beliriyordu.

Fotoğraflarda paparazzi karelerinde normalde görülen ajans imzası bulunmazken, ne yabancı basında ne de yerli basında bu yürüyüşü haberleştiren bir yayın çıktı. Görüntülerin yapay zekâ ile üretildiğini fark eden kullanıcılar, Gomez'in sağlığı üzerinden endişe yaratan bu tür sahte içeriklere tepki gösterdi; çift daha önce de yapay zekâyla hazırlanmış sahte hamilelik ve ayrılık paylaşımlarının hedefi olmuştu.

Selena Gomez ise şu ana kadar bu kareler hakkında bir açıklama yapmadı. Yıldız geçmişte kilosuyla ilgili yorumlara birkaç kez yanıt vermiş, 2024'te Emilia Pérez galasının ardından kendisini eleştirenlere 'Bu beni hasta ediyor' diyerek sağlığının her şeyden önce geldiğini hatırlatmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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