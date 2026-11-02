Selena Gomez'in Bir Deri Bir Kemik Görüntüsü Tartışma Yarattı: Yapay Zekâ Olduğu Anlaşılınca Tepki Yağdı!

Wizards of Waverly Place ile çocuk yaşta tanınan Selena Gomez, bugün Only Murders in the Building'in hem oyuncusu hem yapımcısı, Rare Beauty'nin de kurucusu olarak Hollywood'un en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır lupus hastalığıyla mücadele eden ve 2017'de böbrek nakli olan yıldız, kullandığı ilaçlar nedeniyle kilosunun zaman zaman değiştiğini defalarca anlattı. Eylül 2025'te müzik yapımcısı Benny Blanco ile evlenen Gomez'in dış görünüşü ise paylaşılan her yeni fotoğrafla yeniden tartışma konusu olabiliyor; son olarak eylül ayındaki Emmy kırmızı halısında yüzündeki değişim günlerce konuşulmuştu.