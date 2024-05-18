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Selen Hemşirenin Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Selen Hemşirenin Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.05.2024 - 18:34

İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan ve rahatsızlanan Selen hemşire, iddiaya göre bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan hemşirenin doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı kendisine enjekte ettiğini savundu.

Hastanenin odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin soruşturmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı, doktor Fatih A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Öte yandan doktorun ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin (24), hastanenin bir odasında ölü bulundu.

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin (24), hastanenin bir odasında ölü bulundu.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

İddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin’in koluna, ameliyat öncesi hastaları uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edilmişti. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi.

İddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin’in koluna, ameliyat öncesi hastaları uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edilmişti. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Fatih A.’yı, "Olası kastla kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Fatih A.’yı, "Olası kastla kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

Son olarak olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.’nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık, doktor Fatih A.’nın tutuklanmasını talep etti.

Son olarak olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.’nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık, doktor Fatih A.’nın tutuklanmasını talep etti.
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Önce bilgisine başvurulan daha sonrada şüpheli olan doktor Fatih A.’nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.

Önce bilgisine başvurulan daha sonrada şüpheli olan doktor Fatih A.’nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.

Yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini belirtti. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen’le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine "Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

Yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini belirtti. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen’le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine "Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

Selen’in kendisine, 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini belirten doktor Fatih A., uyuya kaldıklarını; uyandığında Selen’i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen’in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen doktor Fatih A., Selen’in de yoğun bakım hemşiresi olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini ileri sürdü.

Hayatını kaybeden Selen Bilgin’in koluna enjekte edilen ilacın ampulü ise doktor Fatih A.’nın cebinde çıkmıştı. Ayrıca bulunan enjektör üzerinde de parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi. Selen Bilgin’in alınan ağrı kesici ilaç yüzünden mi yoksa ameliyatlar öncesi kullanılan anestezi ilacı nedeniyle mi öldüğü Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunda ortaya çıkacak.

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