Selen Hemşirenin Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan ve rahatsızlanan Selen hemşire, iddiaya göre bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan hemşirenin doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı kendisine enjekte ettiğini savundu.

Hastanenin odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin soruşturmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı, doktor Fatih A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Öte yandan doktorun ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.