Hamas’ın İsrail'deki Müzik Festivaline Düzenlediği Saldırıda Kaçırdığı Shani Louk’un Cesedi 7 Ay Sonra Bulundu

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’in güneyindeki Tribe of Nova müzik festivaline düzenlediği saldırıda en az 360 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas’ın esir aldığı bazı isimlerin cesetleri bulundu. Cesedi bulunanlardan birinin de o dönem sosyal medyada gündem olan, kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir edilen dövme sanatçısı Shani Louk olduğu açıklandı.