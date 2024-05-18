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Hamas’ın İsrail'deki Müzik Festivaline Düzenlediği Saldırıda Kaçırdığı Shani Louk’un Cesedi 7 Ay Sonra Bulundu

Hamas’ın İsrail'deki Müzik Festivaline Düzenlediği Saldırıda Kaçırdığı Shani Louk’un Cesedi 7 Ay Sonra Bulundu

Hamas israil filistin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.05.2024 - 17:28

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’in güneyindeki Tribe of Nova müzik festivaline düzenlediği saldırıda en az 360 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas’ın esir aldığı bazı isimlerin cesetleri bulundu. Cesedi bulunanlardan birinin de o dönem sosyal medyada gündem olan, kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir edilen dövme sanatçısı Shani Louk olduğu açıklandı. 

Kaynak: https://www.nytimes.com/live/2024/05/...
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Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından kaçırdığı ve kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından kaçırdığı ve kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin dün Gazze’de bulunduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin dün Gazze’de bulunduğunu duyurdu.

IDF, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 7 Ekim’de müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı.

IDF, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 7 Ekim’de müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

İsrail’deki bir müzik festivali için Almanya'dan gelen Shani Louk, 7 Ekim'de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısında kaçırılmıştı.

Hamas'ın öncülüğündeki Filistinli grupların İsrail'e düzenlediği saldırılardan bir gün sonra Shani Louk'un sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem yaratmıştı. 

Basına yansıyan videolarda Hamas militanlarının İsrail'deki müzik festivalinden kaçırdıkları Louk'u kamyonetle Gazze sokaklarında gezdirerek teşhir ettiği görülüyordu. 

Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilen Louk'un annesi, görüntülerde yer alan kişinin kızı Shani olduğunu belirterek yardım istemişti.

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