Hamas’ın İsrail'deki Müzik Festivaline Düzenlediği Saldırıda Kaçırdığı Shani Louk’un Cesedi 7 Ay Sonra Bulundu
Hamas’ın İsrail'deki Müzik Festivaline Düzenlediği Saldırıda Kaçırdığı Shani Louk’un Cesedi 7 Ay Sonra Bulundu
Kaynak: https://www.nytimes.com/live/2024/05/...
İsrail, Hamas’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’in güneyindeki Tribe of Nova müzik festivaline düzenlediği saldırıda en az 360 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas’ın esir aldığı bazı isimlerin cesetleri bulundu. Cesedi bulunanlardan birinin de o dönem sosyal medyada gündem olan, kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir edilen dövme sanatçısı Shani Louk olduğu açıklandı.
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Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından kaçırdığı ve kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin dün Gazze’de bulunduğunu duyurdu.
IDF, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 7 Ekim’de müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı.
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