Seks Fantezisi Ölümle Bitti: Seks Sırasında Boğaz Sıkma Fantezisi Yüzünden İngiliz Manken Hayatını Kaybetti

İngiltere’de 26 yaşındaki manken Georgia Brooke, 3 Şubat 2022'de sevgilisi Luke Cannon ile seks yaptığı sırada boğularak hayatını kaybetti. Seks sırasında ‘boğma’ fantezisi yapan çiftin eğlencesi felaketle sonuçlandı. Cannon, sevgilisi Georgia Brooke’u hastaneye götürdü ancak hastane polisi kendisi ile konuşmadan hastaneden kaçtı. O günden sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Şimdi ise Cannon, ormanlık alanda intihar etmiş olarak bulundu.