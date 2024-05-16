Seks Fantezisi Ölümle Bitti: Seks Sırasında Boğaz Sıkma Fantezisi Yüzünden İngiliz Manken Hayatını Kaybetti
Seks Fantezisi Ölümle Bitti: Seks Sırasında Boğaz Sıkma Fantezisi Yüzünden İngiliz Manken Hayatını Kaybetti
İngiltere’de 26 yaşındaki manken Georgia Brooke, 3 Şubat 2022'de sevgilisi Luke Cannon ile seks yaptığı sırada boğularak hayatını kaybetti. Seks sırasında ‘boğma’ fantezisi yapan çiftin eğlencesi felaketle sonuçlandı. Cannon, sevgilisi Georgia Brooke’u hastaneye götürdü ancak hastane polisi kendisi ile konuşmadan hastaneden kaçtı. O günden sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Şimdi ise Cannon, ormanlık alanda intihar etmiş olarak bulundu.
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İngiltere'de 26 yaşındaki manken Georgia May Brooke, seks esnasında partneri tarafından boğazı fazla sıkılınca hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay sonrasında Georgia May Brooke, sevgilisi Luke Cannon tarafından hastaneye götürüldü.
Ancak hastane polisleri Cannon ile konuşmadan Cannon yangın merdivenini kullanarak hastaneden kaçtı.
Kaçış sonrasında cinayet soruşturması başlatıldı ancak şimdi Luke Cannon, ormanlık bir alanda intihar etmiş olarak bulundu.
Kıdemli adli tıp doktoru Martin Fleming, ölüm sonucunu "yasa dışı öldürme" olarak kaydederek cinsel boğma pratiğini "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve "çok sık ölümcül sonuçlara yol açtığını" söyledi.
Fleming, Mr. Cannon'ın olay sırasında kız arkadaşını öldürme niyetinde olduğuna dair bir kanıt olmadığını, ancak "aşırı" kuvvet kullandığını belirtti. Miss Brooke'un bu eylemin ölümcül sonuçlarına "rıza göstermiş olamayacağını" söyledi.
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