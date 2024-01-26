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Yetişkin Filmlerinin Dünyaca Ünlü Yıldızı Jesse Jane Evinde Ölü Bulundu

Yetişkin Filmlerinin Dünyaca Ünlü Yıldızı Jesse Jane Evinde Ölü Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.01.2024 - 10:55

Dünyaca ünlü ABD’li yetişkin filmleri yıldızı Jesse Jane, erkek arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, Jesse Jane ve erkek arkadaşının 'şüpheli bir aşırı dozdan öldüğünün düşünüldüğünü' aktardı.

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Yetişkin filmlerinin ABD’li oyuncusu Jesse Jane, erkek arkadaşı ile birlikte Oklahoma’daki evinde ölü bulundu.

Yetişkin filmlerinin ABD’li oyuncusu Jesse Jane, erkek arkadaşı ile birlikte Oklahoma’daki evinde ölü bulundu.

Polis, Jesse Jane'in Oklahoma'daki evinde ölü bulunduğunu ve "şüpheli bir aşırı dozdan öldüğünün düşünüldüğünü" aktardı.

Polis, Jesse Jane'in Oklahoma'daki evinde ölü bulunduğunu ve "şüpheli bir aşırı dozdan öldüğünün düşünüldüğünü" aktardı.

Janne ve erkek arkadaşının evde ne kadar kaldıklarının belli olmadığı ve kesin ölüm nedeninin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Janne ve erkek arkadaşının evde ne kadar kaldıklarının belli olmadığı ve kesin ölüm nedeninin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Gerçek adı Cindy Howell olan Jane, son sosyal medya paylaşımını yaklaşık 10 ay önce Instagram üzerinden yapmıştı. Jane'in, X hesabı bir süre önce askıya alınmıştı.

Gerçek adı Cindy Howell olan Jane, son sosyal medya paylaşımını yaklaşık 10 ay önce Instagram üzerinden yapmıştı. Jane'in, X hesabı bir süre önce askıya alınmıştı.

Moore Polis Departmanından Teğmen Francisco Franco, The New York Times'a, adli tıp raporunun ardından oyuncunun ölüm nedenini doğrulanacağını ancak Jane'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Moore Polis Departmanından Teğmen Francisco Franco, The New York Times'a, adli tıp raporunun ardından oyuncunun ölüm nedenini doğrulanacağını ancak Jane'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.
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Franco, Jane ve Hasenmüller'in ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını da ekledi.

Franco, Jane ve Hasenmüller'in ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını da ekledi.

43 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, yapım şirketi Digital Playground tarafından çekilen, 1 milyon dolarlık bir bütçeyle tüm zamanların en yüksek bütçeli cinsel içerikli filmlerinden biri olan 2005 yapımı Pirates'teki rolüyle tanınır.

43 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, yapım şirketi Digital Playground tarafından çekilen, 1 milyon dolarlık bir bütçeyle tüm zamanların en yüksek bütçeli cinsel içerikli filmlerinden biri olan 2005 yapımı Pirates'teki rolüyle tanınır.

Jane, 2008 yapımı devam filmi Pirates II: Stagnetti's Revenge'de birinci filmdeki subay Jules rolünü tekrarladı ve tahmini olarak 8 milyon dolar kazandı.

Jane, 2008 yapımı devam filmi Pirates II: Stagnetti's Revenge'de birinci filmdeki subay Jules rolünü tekrarladı ve tahmini olarak 8 milyon dolar kazandı.
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