OnlyFans’ın Yetişkin Yıldızı Michelle Hardenbrook: "OnlyFans’a 5 Yıl Önce Girdim, Eşim de Beni Destekliyor”

Para karşılığında ‘yetişkin’ içeriklerinin sergilendiği platform olan OnlyFans’ın en yaşlı ‘yıldızı’ olan 71 yaşındaki Michelle Hardenbrook yeni kariyeri hakkında açıklamalar yaptı:

“5 yıl önce bu OnlyFans’a girdim. Önceden bir laboratuvarda çalışıyordum. Eşim en büyük destekçim. Benimle gurur duyuyor. Bazen bana eşlik eden paylaşımlarda yapıyor.”

Michelle Hardenbrook, OnlyFans kariyerinde şimdiye kadar 500 bin Pound'un üzerinde para kazandığını da açıkladı...