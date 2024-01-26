OnlyFans’ın Yetişkin Yıldızı Michelle Hardenbrook: "OnlyFans’a 5 Yıl Önce Girdim, Eşim de Beni Destekliyor”
OnlyFans’ın Yetişkin Yıldızı Michelle Hardenbrook: "OnlyFans’a 5 Yıl Önce Girdim, Eşim de Beni Destekliyor”
Para karşılığında ‘yetişkin’ içeriklerinin sergilendiği platform olan OnlyFans’ın en yaşlı ‘yıldızı’ olan 71 yaşındaki Michelle Hardenbrook yeni kariyeri hakkında açıklamalar yaptı:
“5 yıl önce bu OnlyFans’a girdim. Önceden bir laboratuvarda çalışıyordum. Eşim en büyük destekçim. Benimle gurur duyuyor. Bazen bana eşlik eden paylaşımlarda yapıyor.”
Michelle Hardenbrook, OnlyFans kariyerinde şimdiye kadar 500 bin Pound'un üzerinde para kazandığını da açıkladı...
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Bildiğiniz gibi OnlyFans platformu bir süredir tüm dünyada fırtınalar estiriyor. Yetişkin içerik platformu olan OnlyFans gündeme bomba gibi düştü.
Gündemden düşmeyen OnlyFans platformunda, kullanıcılar ürettikleri erotik içerikler üzerinden para kazanıyor.
Türkiye’den erişim engeli olan ancak yurt dışında en çok kullanılan sitelerden biri haline gelen OnlyFans’ın ‘en yaşlı’ yıldızı ise 71 yaşındaki Michelle Hardenbrook…
Hardebrook, 69 yaşında bu işe girdiğini ve en büyük destekçisinin de eşi olduğunu anlattı.
OnlyFans’a başladığı ilk ayda 30 bin dolar (yaklaşık 570 bin TL) kazandığını ifade eden Hardenbrook, kadınların cinsel hayat olan bakışını değiştirmek istediğini dile getirdi.
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İşte Michelle Hardenbrook’un OnlyFans kariyerin hakkındaki bazı açıklamaları:
“İnsanların belirli bir yaşta cinsellikten uzak durması gerektiğinin söylenmesi bence saçmalık. Doğduğumuz andan itibaren cinsel varlıklar olduğumuzu düşünüyorum.”
“Çoğumuz ergenliğe ulaşana kadar bunun iyi bir şey olduğunu fark etmiyoruz. Ama şimdi fark ediyorum ki yaşlandıkça hiçbir şey değişmiyor. Bence durmamalısınız.”
“Kadınların menopoza girdikten sonra hormonal ve fiziksel farklılıklardan dolayı cinsellikten uzak kalmak istemesini anlıyorum. Ama bunun doğal bir süreç olduğunu kabul etmek işleri daha da kolaylaştırır.”
“Önceden bir laboratuvarda çalışıyordum. Eşim en büyük destekçim. Benimle gurur duyuyor. Bazen bana eşlik eden paylaşımlarda yapıyor."
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