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Psikoloji Testi: Sana Kim Yön Veriyor? Aklın mı Kalbin mi?

Psikoloji Testi: Sana Kim Yön Veriyor? Aklın mı Kalbin mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.09.2026 - 17:01
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Hayat bazen önümüze iki yol koyar: Biri mantığın sesini dinler, diğeri ise içimizden gelen güçlü hisse kulak verir. Kimi zaman kalbimiz 'git' derken aklımız 'dur' diye fısıldar. Kimi zaman da duygularımızı susturup en doğru olduğuna inandığımız seçimi yaparız. Peki sen kararlarını verirken gerçekten kimin sözünü dinliyorsun? Mantığın mı seni yönlendiriyor, duyguların mı?

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Psikoloji Testi: Sana Kim Yön Veriyor? Aklın mı Kalbin mi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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