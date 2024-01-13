Seinfeld'in "Çılgın" Joe Davola Karakteriyle Tanınan ve Sevilen Oyuncusu Peter Crombie Hayatını Kaybetti

'Eski eşimin bu sabah öldüğünü açıklamaktan şok ve derin bir üzüntü duyuyorum. Onca harika anı ve iyi bir adam olduğun için teşekkür ederim. Pek çok kişi seni sevdi çünkü sen nazik, fedakar, şefkatli ve yaratıcı bir ruha sahiptin.'