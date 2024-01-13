Seinfeld'in "Çılgın" Joe Davola Karakteriyle Tanınan ve Sevilen Oyuncusu Peter Crombie Hayatını Kaybetti
Seinfeld'in "Çılgın" Joe Davola Karakteriyle Tanınan ve Sevilen Oyuncusu Peter Crombie Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/689591/...
Seinfeld dizisinin unutulmaz karakterlerinden 'Çılgın' Joe Davola'yı canlandıran sevilen oyuncu Peter Crombie, ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendine has oyunculuk tarzıyla tanınan Crombie, seyircinin kalbinde derin izler bıraktı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Seinfeld dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Peter Crombie, kısa ve zorlu bir hastalık sürecinin ardından 71 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü Amerikalı aktör, 1989 ile 1998 yılları arasında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Amerikan sitcom'unun dördüncü sezonunda hayat verdiği "Çılgın" Joe Davola karakteri ile geniş kitlelerce tanınıyordu.
Peter Crombie, Seinfeld dışında Perfect Strangers, The Doors ve Law & Order gibi birçok yapımda yer almıştı.
Independent'ın haberine göre ünlü oyuncunun eski eşi Nadine Kijner, 10 Ocak Çarşamba günü sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir açıklama yaparak Crombie'nin vefatını doğruladı. Kijner, paylaşımında Crombie'yi kaybetmenin verdiği şok ve derin acıyı dile getirdi:
Kjner, TMZ'ye yaptığı açıklamalarda eski eşi Peter Crombie'nin kısa bir hastalık süreci sonrasında vefat ettiğini ancak ölüm nedenin ne olduğunun daha belirlenmediğini söyledi.
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Kjner, eski eşi için "En nazik, en şefkatli, en fedakar, en düşünceli adamdı. Herkes tarafından sevilirdi, cömertti ve hiçbir zaman kimse hakkında kötü bir söz söylemezdi" dedi.
1992 tarihinde Seinfeld kadrosuna dahil olan Crombie, 5 bölüm boyunca dizide yer almış ve "Çılgın" Joe Davola karakterine hayat vermişti.
Crombie'nin meslektaşları ve sevenleri vefatının ardından birçok taziye mesajı yayınladı.
Lewis Black, X hesabından yaptığı paylaşımda Crombie için "Dostum Peter Crombie'nin ölümü beni derinden üzdü. Yetenekli bir sanatçıydı. Sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda muazzam derecede becerikli bir yazardı" dedi.
Jay Russel ise Crombie'ye "Harika, şefkatli, zarif bir adam ve muhteşem bir oyuncu olan arkadaşım Peter Crombie huzur içinde yatsın" cümleleriyle veda etti.
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