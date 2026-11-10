FDA'dan Ozempic ve Mounjaro'ya Körlük Uyarısı: Zayıflama İğnelerine 'Göz Felci' Riski Ekleniyor
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Dünyanın en çok konuşulan zayıflama iğneleri Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 9 Kasım Pazartesi günü yeni bir uyarı yayımladı. Kurum, GLP-1 grubundaki bütün ilaçların prospektüsüne halk arasında 'göz felci' denen ve kalıcı görme kaybına yol açabilen NAION riskinin eklenmesini zorunlu tuttu. Karar; klinik araştırmalar, hayvan deneyleri ve ilacı kullananlardan gelen bildirimler incelendikten sonra alındı. Uzmanlar tablonun çok nadir görüldüğünü vurguluyor.
Kaynak: Daily Mail
FDA, 126 çalışmayı tarayıp uyarıyı piyasadaki bütün GLP-1 ilaçları için zorunlu kıldı.
"Göz felci" denen NAION, görme sinirine giden kan azaldığında ağrısız ve çoğu zaman kalıcı körlük bırakıyor.
İlk alarmı 2024'te yayımlanan bir çalışma verdi, sonraki araştırmalar riskin yüzde 76 arttığını gösterdi.
Eli Lilly kararın kendi ilaçlarına özgü bir bulguya dayanmadığını savundu, Novo Nordisk nedensellik bağını reddetti.
Avrupa ve İngiltere uyarıyı daha önce eklemişti, Novo Nordisk'e bu yüzden 100'e yakın dava açıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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