FDA'dan Ozempic ve Mounjaro'ya Körlük Uyarısı: Zayıflama İğnelerine 'Göz Felci' Riski Ekleniyor

FDA'nın ilaç güvenliği duyurusuna göre üreticiler, NAION bilgisini prospektüslerin 'Uyarılar ve Önlemler' bölümüne ekleyecek. Karar yalnızca iğneleri kapsamıyor. Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound'un yanında Rybelsus, Trulicity, Saxenda, Victoza ve Foundayo gibi aynı gruptaki ilaçlar da listede. Kurum, bugün satılan her GLP-1 ilacında NAION vakası bildirildiğini açıkladı.

Kararın dayanağı, 134 binden fazla kişinin katıldığı 126 klinik çalışmanın taranması. En az bir yıl GLP-1 kullananlarda her 100 bin kişiden yaklaşık 6'sında NAION görüldü. Plasebo ya da başka bir diyabet ilacı alanlarda bu sayı 4 dolayında kaldı. Sigorta kayıtlarından da benzer bir tablo çıktı: GLP-1 kullananların riski DPP-4 inhibitörü kullananlara göre yüksekti, SGLT-2 inhibitörleriyle kıyaslandığında ise anlamlı bir fark bulunmadı.

Uyarının muhatabı küçük bir kitle değil. ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15'i, yani 40 milyon kadar kişi bugüne dek bir zayıflama ilacı kullandı.