Natalie Portman ve John Krasinski Guy Ritchie'nin Yeni Başyapıtı Fountain of Youth Filmiyle Bir Araya Geliyor!
Natalie Portman ve John Krasinski Guy Ritchie'nin Yeni Başyapıtı Fountain of Youth Filmiyle Bir Araya Geliyor!
Natalie Portman ve John Krasinski, Guy Ritchie'nin son başyapıtı 'Fountain of Youth' filminde bir araya geliyor. Bu sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratan ve merakla beklenen buluşmanın detaylarına gelin birlikte bakalım!
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Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yeni yönetmenlik projesi "Fountain of Youth", büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bu etkileyici projede Apple Original Films, Skydance Media, Vinson Films ve Project X Entertainment'ın işbirliği içinde çalışacak.
Başrollerde ise seyircinin beğenisini kazanmış yıldızlar John Krasinski ve Natalie Portman yer alacak.
John Krasinski ve Natalie Portman filmde, gençlik çeşmesini bulmak için soyguna ortak olan iki kardeşi canlandıracak.
Şimdiden izleyicide büyük bir merak duygusu uyandıran filmin senaryosunu James Vanderbilt kaleme alıyor.
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"Fountain of Youth" çekimlerinin bu yılın ilk çeyreğinde başlayacağı düşünülüyor.
Siz Natalie Portman ve John Krasinski'nin başrolü paylaşacağı "Fountain of Youth"u izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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