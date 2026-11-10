Kasım İndirimlerinde Neler Var? 10 Kasım 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasım alışveriş maratonu hız kesmeden devam ederken 10 Kasım gününün öne çıkan indirimli ürünlerini ve sepet avantajlarını tek bir listede topladık. İşte giyimden teknolojiye, evcil hayvan ihtiyaçlarından çocuk modasına günün dikkat çeken fiyatları:
Bu içerik 10.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
UGG W TAZZ II kadın terlik 12.499,00 TL yerine %14 indirim avantajıyla 10.725,12 TL!
Haustier WF05 otomatik kablosuz kedi su pınarı 2.599,00 TL yerine %23 indirimle 1.999,00 TL!
Stanley IceFlow Flip Straw 0.89 L pipetli termos 2.379,15 TL yerine %29 indirimle 1.699,00 TL!
Kärcher KST 2 buharlı temizlik makinesi bez setiyle Gülümseten Kasım'a özel 4.699,00 TL!
Vamos blok renkli bisiklet yaka oversize sweatshirt 1.690 TL ve Onedio10 koduyla ek %10 indirimli!
LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D 21.899,00 TL yerine %47 indirimle 11.499,50 TL!
Philips Baristina espresso makinesi 9.698,00 TL yerine %10 indirimle 8.699,00 TL!
Ninja CRISPi 4'ü 1 arada cam hazneli pişirme sistemi 11.532,00 TL yerine %21 indirimle 9.147,64 TL!
Altınyıldız Classics içi polarlı pamuklu sweatshirt Trendyol Plus ile sepette 608,33 TL!
Cigit çocuk giyim ürünlerinde Efsane Kasım'a özel 199,50 TL'den başlayan fiyatlar ve ek kupon fırsatı!
Estée Lauder Advanced Night Repair onarıcı gece serumu 20 ml 11.11 fırsatlarında %45'e varan indirimde!
Magly 72 parça manyetik yapı blokları Hepsiburada'da sepette 1.647,30 TL!
Salomon X Ultra 5 Gore-Tex erkek outdoor ayakkabı 11.999,99 TL yerine %42 indirim avantajıyla 6.999,00 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın