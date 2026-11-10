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Kasım İndirimlerinde Neler Var? 10 Kasım 2026 Günün Fırsatları

etiket Kasım İndirimlerinde Neler Var? 10 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
10.11.2026 - 09:54
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Kasım alışveriş maratonu hız kesmeden devam ederken 10 Kasım gününün öne çıkan indirimli ürünlerini ve sepet avantajlarını tek bir listede topladık. İşte giyimden teknolojiye, evcil hayvan ihtiyaçlarından çocuk modasına günün dikkat çeken fiyatları:

Bu içerik 10.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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UGG W TAZZ II kadın terlik 12.499,00 TL yerine %14 indirim avantajıyla 10.725,12 TL!

UGG W TAZZ II kadın terlik 12.499,00 TL yerine %14 indirim avantajıyla 10.725,12 TL!

Son 365 günün en düşük fiyatında satışta olan kült model, kalın platform tabanı ve yumuşak kürk astarıyla kış aylarının vazgeçilmez sokak stili konforunu sunuyor.

UGG W TAZZ II Kadın Terlik

Haustier WF05 otomatik kablosuz kedi su pınarı 2.599,00 TL yerine %23 indirimle 1.999,00 TL!

Haustier WF05 otomatik kablosuz kedi su pınarı 2.599,00 TL yerine %23 indirimle 1.999,00 TL!

Son bir yılın en düşük fiyatına inen 3.2 litrelik çelik hazneli model; ultra sessiz motoru, hareket sensörü ve bataryalı kablosuz kullanımıyla patili dostlara taze su sağlıyor.

Haustier WF05 Otomatik Kablosuz Kedi Su Pınarı

Stanley IceFlow Flip Straw 0.89 L pipetli termos 2.379,15 TL yerine %29 indirimle 1.699,00 TL!

Stanley IceFlow Flip Straw 0.89 L pipetli termos 2.379,15 TL yerine %29 indirimle 1.699,00 TL!

Son 90 günün en dip seviyesine gerileyen ve geçen ay yüzlerce satan popüler termos, katlanabilir dahili pipeti ve ergonomik taşıma kulpuyla içecekleri gün boyu soğuk tutuyor.

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler 0.89 L

Kärcher KST 2 buharlı temizlik makinesi bez setiyle Gülümseten Kasım'a özel 4.699,00 TL!

Kärcher KST 2 buharlı temizlik makinesi bez setiyle Gülümseten Kasım'a özel 4.699,00 TL!

3.2 bar güçlü buhar basıncıyla kimyasal kullanmadan derinlemesine hijyen sağlayan çok satan temizlik makinesi, avantajlı fiyatıyla ev temizliğinde fark yaratıyor.

Kärcher KST 2 + Cloth Set Buharlı Temizlik Makinesi

Vamos blok renkli bisiklet yaka oversize sweatshirt 1.690 TL ve Onedio10 koduyla ek %10 indirimli!

Vamos blok renkli bisiklet yaka oversize sweatshirt 1.690 TL ve Onedio10 koduyla ek %10 indirimli!

1.990 TL'den 1.690 TL'ye inen pamuklu kalın örme sweatshirt, sepette Onedio10 kodu kullanıldığında ekstra %10 indirim avantajı sağlıyor. Sweatshirt ve polarların 549 TL, gömleklerin 649 TL, kazakların ise 769 TL'den başladığı Vamos Kasım indirimleri kaçırılmayacak parçalar sunuyor.

Vamos Blok Renkli Bisiklet Yaka Oversize Sweatshirt

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LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D 21.899,00 TL yerine %47 indirimle 11.499,50 TL!

LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D 21.899,00 TL yerine %47 indirimle 11.499,50 TL!

Son 365 günün dip fiyatı kapsamında adeta yarı fiyatına inen dev koleksiyonluk yapım seti, Star Trek ve LEGO tutkunları için günün en büyük fırsatı.

LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D 10356

Philips Baristina espresso makinesi 9.698,00 TL yerine %10 indirimle 8.699,00 TL!

Philips Baristina espresso makinesi 9.698,00 TL yerine %10 indirimle 8.699,00 TL!

Kompakt boyutları ve 16 bar pompa basıncıyla çekirdekli kahve makinelerinde çok satanlar 1.si olan model, evde tek dokunuşla taze çekilmiş barista kahvesi hazırlıyor.

Philips Baristina Kompakt Espresso Makinesi BAR300/03

Ninja CRISPi 4'ü 1 arada cam hazneli pişirme sistemi 11.532,00 TL yerine %21 indirimle 9.147,64 TL!

Ninja CRISPi 4'ü 1 arada cam hazneli pişirme sistemi 11.532,00 TL yerine %21 indirimle 9.147,64 TL!

Gülümseten Kasım'a özel adaçayı yeşili rengiyle listelenen taşınabilir cam hazneli cihaz; çıtır kızartma, fırınlama ve saklama kabı rahatlığını tek gövdede buluşturuyor.

Ninja CRISPi 4-in-1 Pişirme Sistemi

Altınyıldız Classics içi polarlı pamuklu sweatshirt Trendyol Plus ile sepette 608,33 TL!

Altınyıldız Classics içi polarlı pamuklu sweatshirt Trendyol Plus ile sepette 608,33 TL!

AC250 koduyla 900 TL'ye 250 TL indirim sunan mağazada, içi şardonlu soğuk geçirmez pamuklu sweatshirt sepette anında avantajlı fiyata düşerek kış gardıroplarının kurtarıcısı oluyor.

Altınyıldız Classics İçi Polarlı 3 İplik Bisiklet Yaka Sweatshirt

Cigit çocuk giyim ürünlerinde Efsane Kasım'a özel 199,50 TL'den başlayan fiyatlar ve ek kupon fırsatı!

Cigit çocuk giyim ürünlerinde Efsane Kasım'a özel 199,50 TL'den başlayan fiyatlar ve ek kupon fırsatı!

Mevsimlik basic pamuklu çocuk tişörtleri 199,50 TL'ye, 2'li sweatshirt-eşofman takımları ise 635,55 TL'ye inerken sepette ek 50 TL kupon indirimi tanımlanıyor.

Cigit Çocuk Giyim Koleksiyonu

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Estée Lauder Advanced Night Repair onarıcı gece serumu 20 ml 11.11 fırsatlarında %45'e varan indirimde!

Estée Lauder Advanced Night Repair onarıcı gece serumu 20 ml 11.11 fırsatlarında %45'e varan indirimde!

Cildi gece boyu onararak yaşlanma belirtilerine karşı koruyan kült serum ve en çok satan avantajlı bakım setleri Kasım kampanyasıyla güzellik tutkunlarını bekliyor.

Estée Lauder Advanced Night Repair Gece Serumu 20 ml

Magly 72 parça manyetik yapı blokları Hepsiburada'da sepette 1.647,30 TL!

Magly 72 parça manyetik yapı blokları Hepsiburada'da sepette 1.647,30 TL!

2.745 TL yerine sepette doğrudan indirim kazanan 3 boyutlu eğitici karo seti, Magly satıcısında 1.200 TL'ye 807 TL indirim ve sepette ek %15 avantajıyla çocukların favorisi oluyor.

Magly Manyetik Yapı Blokları 72 Parça Renkli Oyun Seti

Salomon X Ultra 5 Gore-Tex erkek outdoor ayakkabı 11.999,99 TL yerine %42 indirim avantajıyla 6.999,00 TL!

Salomon X Ultra 5 Gore-Tex erkek outdoor ayakkabı 11.999,99 TL yerine %42 indirim avantajıyla 6.999,00 TL!

Su geçirmeyen ve nefes alabilen Gore-Tex membranı, zorlu patikalarda maksimum zemin tutuşu sağlayan taban teknolojisi ve hafif yapısıyla outdoor tutkunlarının vazgeçilmezi olan model, yarı fiyatına yaklaşan avantajlı fiyatıyla satışta.

Salomon X Ultra 5 Gore-Tex Erkek Outdoor Ayakkabı

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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