30 Yıllık 7 Lise Arkadaşının Maceralarını Anlatan "C Takımı"ndan Yeni Bir Fragman Yayınlandı!
30 Yıllık 7 Lise Arkadaşının Maceralarını Anlatan "C Takımı"ndan Yeni Bir Fragman Yayınlandı!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
7 lise arkadaşının maceralarını konu edinen C Takımı filminden yeni bir fragman izleyiciyle buluştu. Gelin merakla beklenen fragmana ve detaylara birlikte bakalım!
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Seyirciyi kahkahaya boğacak C Takımı'nın yapımcılığını Vahdet Erdoğan, yönetmenliğini ise Bora Onur üstleniyor.
Senaryosunu Barış Başar'ın titizlikle yazdığı bu film, seyirciyi ekrana kilitleyecek nitelikte.
C Takımı'nda lise yıllarından beri birlikte olan Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet'in ekibe yeni isimler katması ve bir intikam peşinde düşmeleri konu ediniliyor.
C Takımı'nın intikam planları istedikleri gibi gitmeyince hikayenin seyri de biraz değişiyor tabii.
İzlerken çok güleceğinize emin olduğumuz bu hikayenin başrollerinde Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü yer alıyor.
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Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Altan Erkekli, Alper Saldıran, Ferdi Akarnur, Dost Elver, Mustafa Şahin, Alpaslan Özmol gibi yıldız isimler de yine C Takımı'nda izleyici karşısına çıkıyor.
C Takımı'nın bir sürprizi de filmin müziklerini yapan Çağatay Akman'ı hikayenin içinde izleyecek olmamız!
16 Şubat'ta beyazperde de olacak C Takımı'ndan geçtiğimiz saatlerde bir fragman yayınlandı. Gelin fragmana birlikte bakalım!
İşte merakla beklenen C Takımı fragmanı 👇🏼
Siz C Takımı'nı izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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