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Şehrin Işıklarının Altında Kaybolurken Dinlemen Gereken 13 Gece Şarkısı

etiket Şehrin Işıklarının Altında Kaybolurken Dinlemen Gereken 13 Gece Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 21:22

Hani bazen şehrin ışıkları altında yürürken kendi dünyana dalarsın ya… İşte o anlarda, kafanı biraz boşaltacak, seni alıp başka yerlere götürecek güzel bir şarkı her şeyden daha iyi gelir. Özellikle gecenin o sakinliği ve şehrin büyüsü birleşince, müziğin etkisi bir başka olur. Eğer gece yürüyüşlerinde harika şarkılar arıyorsan, tam da doğru yerdesin!

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1. Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

2. Nazan Öncel - Geceler Kara Tren

3. Deniz Tekin - Yıldızlar

4. Madrigal - Kelebekler

5. Pilli Bebek - Bak

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6. Pinhani -Bilir O Beni

7. Ozbi - Geceyi Anlatmış

8. Mabel Matiz - Zor Değil

9. Can Ozan - sar Bu Şehri

10. Evdeki Saat - Sustum

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11. No.1 - Hiç Işık Yok feat. Melek Mosso

12. Sena Şener - Porselen Kalbim

13. Kalben - Yara

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