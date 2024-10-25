Şehrin Işıklarının Altında Kaybolurken Dinlemen Gereken 13 Gece Şarkısı
Şehrin Işıklarının Altında Kaybolurken Dinlemen Gereken 13 Gece Şarkısı
Hani bazen şehrin ışıkları altında yürürken kendi dünyana dalarsın ya… İşte o anlarda, kafanı biraz boşaltacak, seni alıp başka yerlere götürecek güzel bir şarkı her şeyden daha iyi gelir. Özellikle gecenin o sakinliği ve şehrin büyüsü birleşince, müziğin etkisi bir başka olur. Eğer gece yürüyüşlerinde harika şarkılar arıyorsan, tam da doğru yerdesin!
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1. Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
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2. Nazan Öncel - Geceler Kara Tren
3. Deniz Tekin - Yıldızlar
4. Madrigal - Kelebekler
5. Pilli Bebek - Bak
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6. Pinhani -Bilir O Beni
7. Ozbi - Geceyi Anlatmış
8. Mabel Matiz - Zor Değil
9. Can Ozan - sar Bu Şehri
10. Evdeki Saat - Sustum
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