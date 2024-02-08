Seher Sultan'a Ağır Küfürler Etmişti: Cezaevindeki Dilan Polat Hakkında Bir Hapis İsteği Daha!
Seher Sultan'a Ağır Küfürler Etmişti: Cezaevindeki Dilan Polat Hakkında Bir Hapis İsteği Daha!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
4 Kasım'dan bu yana kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İçeri alınmadan önce Gazeteci Seher Yaşacak ile sosyal medya üzerinden fena bir münakaşaya giren sosyal medya fenomeni ettiği hakaretler yüzünden dava edilmişti. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Dilan Polat için istenen cezanın ne olduğu açıklandı!
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Ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medya hesabından paylaşarak büyük tepki toplayan Dilan ve Engin Polat çiftinin olayını bilmeyen kaldı mı?
Dilan Polat'ın 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis oynatma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanmadan hemen önceki günlerdeki hareketleri ayrı olay olmuştu.
Sosyal medya fenomeninin radarına giren isimlerden biri de "Seher Sultan" adıyla tanıdığımız Gazeteci Seher Yaşayacak olmuştu.
Polat ailesine ait onlarca şirket hakkındaki birçok gerçeği gün yüzüne çıkaran isimler arasında yer alan Seher Sultan, Dilan'ın mücevher dükkanı için yalnızca 15 bin liralık bir vergi ödemesine tepki göstermişti.
Anlayacağınız Dilan Polat'a karşı topyekün bir savaş başlatan Seher Sultan'ın paylaşımları o dönem sosyal medyayı epey karıştırmıştı.
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Bu ifşalardan sonra kendisini tutamayan Dilan Polat epey açık şekilde küfürler yağdırmıştı. Hakaretlerden sonra "kız ben doğuştan zenginim" diyen Seher Sultan'ın "varoş lama" sözü yeni kavganın fitilini ateşlemişti.
Vitesi hızla yükselterek çirkin sözler yağdırmaya devam etme kararı alan Dilan Polat, Yaşayacak'a "ucube eskort" gibi ithamlarda bulunmuştu.
Sosyal medya fenomeninin bu sözleri karşısında tepkisiz kalmayan Seher Sultan mahkemenin yolunu tutarak Dilan Polat'tan şikayetçi olmuştu.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, ağır laflar içeren o paylaşımlar Dilan'ın başına yeni bir bela açtı.
"Ticaretten anlamayanlara kendi eriştiğin gizli bilgilerle etkileşim yap, zekasızlar da sana aaa ooo helal desin! Türkiye'ye girince donunu alacam senin... Hepiniz etkileşim köpeğisiniz."
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"Ha beni kimseye benzetme senin ananı lama yapar seni s.....tırım it" gibi tehdit, hakaret ve küfür içeren paylaşımlar konusunda harekete geçen savcılık, tespit edilen "hakaret" ve "tehdit" suçları durumunun uzlaşmaya tabi olduğunu hatırlatıp, taraflara uzlaşma önerisinde bulunmuş.
Haberde yer alan bilgiye göre; cezaevinde yatan Dilan Polat'ın "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "tehdit" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapsi istedi.
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