Seher Sultan'a Ağır Küfürler Etmişti: Cezaevindeki Dilan Polat Hakkında Bir Hapis İsteği Daha!

Söz konusu paylaşımda yer alan ifadeler de şu şekilde: 'Senin eskort damarına basmimmm...İto sanki kapılarını sen gibi lamanın en büyük varoşuna açtı, ünlü oldun sayemde. Ayaklarımı yıka köpek. O küçük it lamanın çocuğu yaparım seni ama şimdi işim seninle değil!'