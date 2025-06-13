Şeffaf Telefon Kılıfları Neden Zaman Geçtikçe Sararmaya Başlar?

Görünüşleri ne kadar saydam olursa olsun, silikon veya TPU (termoplastik poliüretan) gibi polimer malzemeler doğal olarak sarımsı bir renge sahiptir. Üreticiler bu sarılığı nötrlemek ve kılıfı cam gibi göstermek için malzemeye az miktarda mavi boya ekler.

Ancak zamanla bu boya UV ışığı, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerle bozulur ve kılıfın asıl tonu ortaya çıkar. Özellikle ucuz plastikler daha hızlı sararır çünkü düşük kaliteli polimerler daha çabuk oksitlenir. Yani gördüğünüz sararma aslında dışarıdan gelen kir tabakası değil, malzemenin kendi kimyasal çözülmesidir.