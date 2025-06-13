Şeffaf Telefon Kılıfları Neden Zaman Geçtikçe Sararmaya Başlar?
Yeni aldığınızda pırıl pırıl olan şeffaf telefon kılıfınız birkaç hafta içinde sararmaya başlıyor olabilir. Üstelik siz onu temiz tutmak için elinizden geleni yapmışsınızdır. Bu durumun yalnızca kirden kaynaklandığını düşünebilirsiniz ama aslında mesele çok daha farklı. Telefon kılıfının rengi zamanla değil, malzemesi yaşlandıkça değişiyor. Peki bu sararma tam olarak neden oluyor?
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Şeffaf gibi görünen kılıflar aslında tam olarak şeffaf değil.
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Sararmaya neden olan başlıca faktörler neler?
Sararmayı önlemek mümkün mü?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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