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Şeffaf Telefon Kılıfları Neden Zaman Geçtikçe Sararmaya Başlar?

Şeffaf Telefon Kılıfları Neden Zaman Geçtikçe Sararmaya Başlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 11:28

Yeni aldığınızda pırıl pırıl olan şeffaf telefon kılıfınız birkaç hafta içinde sararmaya başlıyor olabilir. Üstelik siz onu temiz tutmak için elinizden geleni yapmışsınızdır. Bu durumun yalnızca kirden kaynaklandığını düşünebilirsiniz ama aslında mesele çok daha farklı. Telefon kılıfının rengi zamanla değil, malzemesi yaşlandıkça değişiyor. Peki bu sararma tam olarak neden oluyor?

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Şeffaf gibi görünen kılıflar aslında tam olarak şeffaf değil.

Şeffaf gibi görünen kılıflar aslında tam olarak şeffaf değil.

Görünüşleri ne kadar saydam olursa olsun, silikon veya TPU (termoplastik poliüretan) gibi polimer malzemeler doğal olarak sarımsı bir renge sahiptir. Üreticiler bu sarılığı nötrlemek ve kılıfı cam gibi göstermek için malzemeye az miktarda mavi boya ekler. 

Ancak zamanla bu boya UV ışığı, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerle bozulur ve kılıfın asıl tonu ortaya çıkar. Özellikle ucuz plastikler daha hızlı sararır çünkü düşük kaliteli polimerler daha çabuk oksitlenir. Yani gördüğünüz sararma aslında dışarıdan gelen kir tabakası değil, malzemenin kendi kimyasal çözülmesidir.

Sararmaya neden olan başlıca faktörler neler?

Sararmaya neden olan başlıca faktörler neler?

Güneşten gelen UV ışınları, şeffaf kılıfınızın baş düşmanıdır. Işınlar, polimer yapıların moleküler bağlarını zayıflatır, malzemenin oksidasyonunu hızlandırır ve sararmayı tetikler. Ayrıca cep telefonları kullanım sırasında ısınır; özellikle şarj olurken veya oyun oynarken oluşan yüksek sıcaklık da bu kimyasal süreci destekler. 

Üstelik bununla da bitmiyor, ellerimizdeki ter ve doğal cilt yağları zamanla kılıfın yüzeyinde birikir, asidik özellikleri nedeniyle plastiği zaman içinde aşındırır. TPU ve silikon gibi malzemeler ise yapıları gereği nem ve ısıyı daha çok emer, bu da sararmayı hızlandırır.

Sararmayı önlemek mümkün mü?

Sararmayı önlemek mümkün mü?

Tamamen engellemek her zaman mümkün olmasa da yavaşlatmak için bazı etkili yollar var. Öncelikle kılıfınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmamaya özen göstermelisiniz. Mümkün olduğunca serin ve kuru ortamlarda tutmak UV ve ısı etkisini azaltır. Ayrıca düzenli temizlik oldukça önemli, hafif sabunlu su ve mikrofiber bez ile yapılan temizlik cilt yağlarının birikmesini önler. 

Mevcut sararmaları gidermek için karbonatla yapılan temizlik denenebilir ama bu da her zaman etkili olmayabilir. Eğer tüm bu yöntemlere rağmen kılıf hala sarıysa, malzemenin doğal yaşlanmasından kaynaklanıyor olabilir ve yeni bir kılıf almanız gerekebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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