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Seçtiğiniz Ticari Banka Hesabı Şirketinizin Büyümesini Nasıl Etkiler?

Seçtiğiniz Ticari Banka Hesabı Şirketinizin Büyümesini Nasıl Etkiler?

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.08.2026 - 16:40
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Sıradan bir ticari hesaptan öteye geçiyoruz: KOBİ'lerin omuzlarındaki e-fatura, e-arşiv ve diğer e-dönüşüm yükünü azaltan dijital finans müdürü ile tanışın!

İşletmenizi büyütürken 'ticari hesap için hangi banka daha uygun' arayışında olmak, sadece havale, EFT veya POS komisyonlarını kıyaslamak anlamına gelmemelidir. QNB Türkiye'nin geliştirdiği Dijital Köprü platformu, bu dar perspektifi yıkarak e-fatura ve ön muhasebe entegrasyonlarını bir ekosistemde birleştiriyor. Bu yapı, patronların maliyet enflasyonuyla mücadelesinde operasyonel masrafları sıfırlayan, doğrudan büyüme odaklı bir deneyim sunmaktadır.

Operasyonel Yükü Azaltan, Büyümeyi Destekleyen Platform

Operasyonel Yükü Azaltan, Büyümeyi Destekleyen Platform

Küçük işletmelerin dijital dönüşüm sancıları genellikle donanım masrafları ve yüksek lisans maliyetleri etrafında şekillenir. QNB Dijital Köprü, basit bir ticari banka hesabının çok ötesinde çalışır çünkü şirketlerin faturalama, muhasebe, finansman ve e-ticaret süreçlerini tek bir merkezden yönetmelerini sağlayan devasa bir 'super-app' mimarisine sahiptir Yüzbinlerce KOBİ’nin kullandığı bu ağ, şirket içi operasyonel maliyetleri doğrudan sıfırlayan matematiksel teşvik mekanizmaları barındırır.

QNB Dijital Köprü'nün Şirket Bilançosuna Etkisi

QNB Dijital Köprü'nün Şirket Bilançosuna Etkisi

Farklı yazılımlara ayrı ayrı lisans ücreti ödemekten kurtulan işletmeler, QNB'nin altyapısında tüm süreçlerini tam entegre çalıştırarak ciddi zaman tasarrufu sağlar.

Dijital Finans Müdürünüz İş Başında

Dijital Finans Müdürünüz İş Başında

İşletmelerin büyüme ve uyum evresinde operasyonel hız kritik bir metrik olduğundan, QNB eSolutions altyapısı sayesinde aynı gün içerisinde e-Faturaya geçişin sağlanması gereksiz bürokratik engelleri tamamen ortadan kaldırmaktadır. QNB Dijital Köprü sadece yasal mevzuat uyumunu (e-Dönüşüm) sağlamakla kalmaz; günlük süreçlerinizi otomatize ederek, işletmenizin kalbine maliyet yaratmayan elit bir dijital finans müdürü yerleştirilmişçesine profesyonel bir kontrol imkanı sunar.

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer işletmeniz tamamen fiziksel perakende veya nakit döngüsüyle çalışıyorsa, hiçbir şekilde elektronik fatura (e-Fatura) kesmiyorsanız ve yakın vadede e-ticaret, e-dönüşüm veya kurumsal kaynak planlaması (ERP) gibi bir dijitalleşme vizyonunuz bulunmuyorsa, QNB Dijital Köprü'nün sunduğu bu uçtan uca 'Hizmet Olarak Bankacılık' (BaaS) mimarisi  mevcut işleyişiniz için kapasite fazlası (overkill) olabilir. Bu platform, teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanarak operasyonel maliyetlerini düşürmeyi ve süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen  vizyoner KOBİ'ler için tasarlanmıştır.

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