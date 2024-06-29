Seçtiğin Yataklara Göre Anında Uykuya Dalmanı Sağlayacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Seçtiğin Yataklara Göre Anında Uykuya Dalmanı Sağlayacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Bazı şarkılar uyumak için yazılmış gibidir...
Senin hemen uykunu getirecek şarkı hangisi?
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1. Şöyle bir bak bakalım. Sence en konforlu duran yatak hangisi?
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2. Bu yataklardan en çok hangisi hoşuna gitti?
3. Ben bu yatakta deliksiz uyurum dedirten yatağı seç bakalım!
4. Bir gece bile olsa kesinlikle burada uyumalıyım dediğin yatak hangisi?
5. Hangi yatak daha huzurlu bir uyku çekmeni sağlayacak?
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