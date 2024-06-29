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Seçtiğin Yataklara Göre Anında Uykuya Dalmanı Sağlayacak Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Yataklara Göre Anında Uykuya Dalmanı Sağlayacak Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:31

Bazı şarkılar uyumak için yazılmış gibidir...

Senin hemen uykunu getirecek şarkı hangisi?

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1. Şöyle bir bak bakalım. Sence en konforlu duran yatak hangisi?

2. Bu yataklardan en çok hangisi hoşuna gitti?

3. Ben bu yatakta deliksiz uyurum dedirten yatağı seç bakalım!

4. Bir gece bile olsa kesinlikle burada uyumalıyım dediğin yatak hangisi?

5. Hangi yatak daha huzurlu bir uyku çekmeni sağlayacak?

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6. Hangi yatakta uyusan hayattaki dertlerinin azaldığını hissederdin?

7. Farklı tasarımlardan en çok hoşuna giden hangisi?

8. Ben bu yatakta uyusam top patlasa duymam dedirten yatak hangisi?

9. Evgeny Grinko - Epilogue

10. Evgeny Grinko - Valse

11. Evgeny Grinko - Jane Maryam

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