Seçtiğin Şarkılara Göre Kiminle Düet Yapmalısın?
Bu testte verdiğin cevaplara göre senin sahnede kalp kalbe, sesinle uyum sağlayacağın düet partnerini buluyoruz! Sahne enerjin, şarkı seçimlerin ve duygularınla seni en çok tamamlayan ismi öğrenmek için hemen teste başla. 👇
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1. Önce güne hangi şarkıyla başlamak isteyeceğini seç bakalım. 👇
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2. Hüzünlüyken dinleyeceğin bir Türkçe rock şarkısı seç. 👇
3. Şimdi de bir aşk şarkısı seç bakalım. 👇
4. Peki bir de arabesk şarkı seçmeni istesek... 👇
5. Şimdi de seni harekete geçirecek bir şarkı seç! 👇
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6. Bu nostaljik parçalardan hangisi listende var?
7. Bu şarkılardan hangisi senin için her zaman gideri var?
8. Sahnedeyken sana “ben bu işi yapıyorum” dedirtecek şarkı hangisi olurdu?
Dua Lipa!
Beyoncé!
Adele!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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