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Seçtiğin Şarkılara Göre Kiminle Düet Yapmalısın?

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre Kiminle Düet Yapmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 23:05

Bu testte verdiğin cevaplara göre senin sahnede kalp kalbe, sesinle uyum sağlayacağın düet partnerini buluyoruz! Sahne enerjin, şarkı seçimlerin ve duygularınla seni en çok tamamlayan ismi öğrenmek için hemen teste başla. 👇

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1. Önce güne hangi şarkıyla başlamak isteyeceğini seç bakalım. 👇

2. Hüzünlüyken dinleyeceğin bir Türkçe rock şarkısı seç. 👇

3. Şimdi de bir aşk şarkısı seç bakalım. 👇

4. Peki bir de arabesk şarkı seçmeni istesek... 👇

5. Şimdi de seni harekete geçirecek bir şarkı seç! 👇

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6. Bu nostaljik parçalardan hangisi listende var?

7. Bu şarkılardan hangisi senin için her zaman gideri var?

8. Sahnedeyken sana “ben bu işi yapıyorum” dedirtecek şarkı hangisi olurdu?

Dua Lipa!

Senin enerjin sahnede patlamak için bekliyor! Dua Lipa ile sahneye çıktığında dans eden bir kalabalık ve parlayan ışıklar garanti! Hem sahnede uyumlu bir koreografi hem de eğlenceli bir vokal uyumu yakalarsınız. Kıyafetlerden sahne dekoruna kadar her şey trend olur. Bu ikili sosyal medyayı sallar!

Beyoncé!

Güç, stil ve sahne hakimiyeti! Beyoncé ile aynı sahneyi paylaşıyorsan, sesin kadar duruşun da güçlü demektir. Sahne sizinle birlikte alev alır, vokaliniz resmen dövüş dansına dönüşür. Gerek kostüm gerek koreografi… Bu düet performans olur, olay olur. Geriye sadece şu kalır: herkesin ayakta alkışladığı o son an!

Adele!

Senin sahnede olman demek; içimize işleyen bir vokal, sessizlikte yankılanan duygular demek. Adele ile düet yaparsan seyirciye kalp masajı gibi gelir. İkiniz de hüzünlü şarkılarda boğulmaz, aksine dinleyeni sararsınız. Bu sahne ağır duyguların ama zarif seslerin buluşması olur!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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