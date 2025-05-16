Seçtiğin Şarkılara Göre Kiminle Düet Yapmalısın?

Senin enerjin sahnede patlamak için bekliyor! Dua Lipa ile sahneye çıktığında dans eden bir kalabalık ve parlayan ışıklar garanti! Hem sahnede uyumlu bir koreografi hem de eğlenceli bir vokal uyumu yakalarsınız. Kıyafetlerden sahne dekoruna kadar her şey trend olur. Bu ikili sosyal medyayı sallar!