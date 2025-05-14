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Seçtiğin Şarkılara Göre Bu Yaz Aşkı Bulacak mısın?

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre Bu Yaz Aşkı Bulacak mısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 23:31

Yaz geldi, güneş parlıyor, kalpler hafif hafif kıpırdanmaya başladı…  Peki bu yaz senin için sadece deniz, kum, güneş mi olacak; yoksa bir de aşk eşlik edecek mi? Seçtiğin melodiler, duygularının pusulası olabilir… Hazırsan, seni bu yaz aşkla buluşturacak bir yolculuğa çıkıyoruz.👇🏻

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1. Bu şarkılardan birini seçerek testimize başlayalım!

2. Şu sıralar popüler olan bu şarkılardan birini seç!

3. Bu sezen şarkılarından hangisi favorin?

4. Bunlardan birini seç bakalım!

5. Devam ediyoruz!

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6. Hepsi birbirinden güzel🤔

7. Bu şarkılardan birini seç!

8. Bunlardan da birini seçip bu testi sonlandıralım👇

Kesinlikle! Bu yaz aradığın aşkı buluyorsun.

Seçtiğin şarkılar kalbini çoktan ele verdi… Bu yaz, beklediğin o özel şey sonunda sana doğru geliyor! Ne kadar uzun zamandır içinden 'Acaba bu yaz olur mu?' diye geçirdiğini biliyoruz. Belki umut etmekten biraz yoruldun, belki de artık hiçbir şey için çaba harcamak istemiyorsun... Ama güzel haber şu: Kalbinin ritmiyle uyumlu bir yaz geliyor, hayatında gerçek hislerle dolup taşan biri olacak. O şarkıların sözleri artık sadece fonda çalmayacak, senin hikâyeni anlatacak.

Aşkı bulmak için önce ne istediğini bilmelisin.

Şarkılarının arasında bir şeyler eksik gibi, sanki içinde küçük bir soru var: 'Ben gerçekten bir aşk istiyor muyum?' Belki de yalnızlık artık alışkanlık olmuş, belki birine yer açmak biraz ürkütüyor seni. Haklısın da… Kendi başına güçlü olmayı bu kadar güzel öğrenmişken, birine yaslanmak korkutucu gelebilir.

Ama bu yaz senin için bir dönüm noktası olabilir, eğer istersen. Kalbinin sesini kısıp, başkalarının gürültüsünden uzaklaştığında, gerçekten ne istediğini anlayacaksın. Ve evet, cevap 'aşk' ise, onun yolu çoktan seninle kesişmiştir bile. Sadece yönünü biraz çevirmen gerekiyor.

Aslında çok yakında biri var… Ama sen henüz onu görmüyorsun.

Bazen aşk kapıyı çalmaz, sessizce camdan içeri bakar. İşte senin hikâyen tam olarak bu. Seçtiğin şarkılar, birinin seni uzaktan izlediğini, seni zaten çoktan fark ettiğini fısıldıyor. Ama senin gözlerin başka yerde... Belki hâlâ geçmişte, belki de “daha büyük bir şey” beklentisinde. Oysa seni gerçekten görmek isteyen biri var, sadece senin onu görmen eksik. Belki bir arkadaşın, belki hiç dikkat etmediğin biri... Ama o kişi, seni sen olduğun için sevecek biri. Bu yaz, eğer kalbini biraz olsun yavaşlatabilirsen,c aşkın gözlerinin içine nasıl baktığını sen de göreceksin.

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miray soysal
miray soysal
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