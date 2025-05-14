Seçtiğin Şarkılara Göre Bu Yaz Aşkı Bulacak mısın?

Şarkılarının arasında bir şeyler eksik gibi, sanki içinde küçük bir soru var: 'Ben gerçekten bir aşk istiyor muyum?' Belki de yalnızlık artık alışkanlık olmuş, belki birine yer açmak biraz ürkütüyor seni. Haklısın da… Kendi başına güçlü olmayı bu kadar güzel öğrenmişken, birine yaslanmak korkutucu gelebilir.

Ama bu yaz senin için bir dönüm noktası olabilir, eğer istersen. Kalbinin sesini kısıp, başkalarının gürültüsünden uzaklaştığında, gerçekten ne istediğini anlayacaksın. Ve evet, cevap 'aşk' ise, onun yolu çoktan seninle kesişmiştir bile. Sadece yönünü biraz çevirmen gerekiyor.