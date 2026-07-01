Seçtiğin Şarkılara Göre Aşk Hayatını Sabote Eden Alışkanlığın Ne?
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Aşk hayatında bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama bir yerlerde küçük küçük kendini sabote ediyor olabilirsin. Seçtiğin şarkılar da aslında kalbinin nasıl sevdiğini, neye takıldığını ve ilişkilerde hangi alışkanlığın seni geri tuttuğunu ele verebilir.
Hazırsan, playlist’ine göre aşk hayatında seni en çok zorlayan alışkanlığı birlikte bulalım!👇🏻
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1. İlk seçim önemli! Aşk hayatının giriş müziği bu şarkılardan hangisi olurdu?
2. Seç birini!
3. Şimdi biraz yabancı sulara açılıyoruz: Hangisi?
4. En sevdiğin Eurovision şarkımız hangisi peki?
5. Aşkta biraz geçmişe dalacak olsan, fonda bu şarkılardan hangisi çalardı?
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6. Gece kulaklığı takıp kendi dünyana çekildiğinde hangisini açarsın?
7. Seç bakalım birini!
8. Son olarak, bu Rap parçalarından hangisi?
9. Çok fazla düşünerek kendini yoruyorsun.
10. Hislerini saklayarak uzak görünüyorsun!
11. Geçmişi bugüne taşıyorsun!
12. Kendini geri plana atıyorsun!
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