article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Seçtiğin Şarkılara Göre Aşk Hayatını Sabote Eden Alışkanlığın Ne?

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre Aşk Hayatını Sabote Eden Alışkanlığın Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk hayatında bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama bir yerlerde küçük küçük kendini sabote ediyor olabilirsin. Seçtiğin şarkılar da aslında kalbinin nasıl sevdiğini, neye takıldığını ve ilişkilerde hangi alışkanlığın seni geri tuttuğunu ele verebilir. 

Hazırsan, playlist’ine göre aşk hayatında seni en çok zorlayan alışkanlığı birlikte bulalım!👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk seçim önemli! Aşk hayatının giriş müziği bu şarkılardan hangisi olurdu?

2. Seç birini!

3. Şimdi biraz yabancı sulara açılıyoruz: Hangisi?

4. En sevdiğin Eurovision şarkımız hangisi peki?

5. Aşkta biraz geçmişe dalacak olsan, fonda bu şarkılardan hangisi çalardı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gece kulaklığı takıp kendi dünyana çekildiğinde hangisini açarsın?

7. Seç bakalım birini!

8. Son olarak, bu Rap parçalarından hangisi?

9. Çok fazla düşünerek kendini yoruyorsun.

Sen aşkı hafife alan biri değilsin, bu çok belli. Bir bakışın, bir mesajın, hatta söylenmeyen tek bir kelimenin bile üstünde uzun uzun durabiliyorsun. Aslında bu, kalbinin ne kadar dikkatli ve hassas olduğunu gösteriyor ama bazen işin dozu kaçınca kendi kendini yormaya başlıyorsun. Karşındaki insan belki sadece yoğunken, sen çoktan kafanda üç farklı senaryo kurmuş olabiliyorsun. Aşk hayatını sabote eden alışkanlığın biraz fazla düşünmek ve her şeyi kontrol etmeye çalışmak. Bazen akışa güvenmek, kalbine de zihnine de iyi gelebilir.

10. Hislerini saklayarak uzak görünüyorsun!

Senin içinde aslında kocaman duygular var ama bunları göstermek konusunda biraz temkinlisin. Hemen açılmak, ilk adımı atmak ya da “ben böyle hissediyorum” demek sana kolay gelmeyebilir. Bu yüzden bazen karşındaki kişi seni umursamıyor, soğuk ya da mesafeli sanabilir; halbuki içeride bambaşka şeyler dönüyor. Aşk hayatını sabote eden alışkanlığın, kırılmamak için duvarlarını biraz fazla yüksek tutmak. Kendini korumak istemen çok anlaşılır ama bazen küçük bir açıklık bile ilişkinin yönünü değiştirebilir. Belki de hislerini biraz daha görünür kılmanın zamanı gelmiştir.

11. Geçmişi bugüne taşıyorsun!

Sen kolay unutan biri değilsin. Yaşadığın şeylerden ders çıkarıyor, kırıldığın yerleri hafızanda saklıyor ve bir daha aynı yerden incinmemek için kendince önlemler alıyorsun. Bu çok insani bir şey ama bazen geçmişte yaşanan bir hayal kırıklığı, bugünkü güzel ihtimallerin önüne geçebiliyor. Karşındaki kişi sana iyi niyetle yaklaşsa bile sen içten içe “Ya yine aynı şey olursa?” diye düşünebiliyorsun. Aşk hayatını sabote eden alışkanlığın, eski hikayelerin gölgesini yeni başlangıçlara taşımak. Belki de herkesin aynı olmadığını kendine nazikçe hatırlatman gerekiyordur.

12. Kendini geri plana atıyorsun!

Sen sevdiğinde gerçekten emek veren, karşısındaki insanı düşünen ve ilişkiyi güzelleştirmek isteyen birisin. Ama bazen bunu yaparken kendi isteklerini, sınırlarını ve ihtiyaçlarını biraz geriye atabiliyorsun. “O mutlu olsun”, “Sorun çıkmasın”, “Ben idare ederim” derken bir bakmışsın, senin ne hissettiğin arada kaynamış. Aşk hayatını sabote eden alışkanlığın, sevgiyi bazen kendinden fazla ödün vermekle karıştırmak olabilir. Oysa sağlıklı bir ilişkide senin de görülmeye, duyulmaya ve önemsenmeye ihtiyacın var. Sevgi güzel şey ama sen içinde kaybolmadığında daha da güzel.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın