Seçtiğin Şarkılara Göre Aşk Hayatını Sabote Eden Alışkanlığın Ne?

Aşk hayatında bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama bir yerlerde küçük küçük kendini sabote ediyor olabilirsin. Seçtiğin şarkılar da aslında kalbinin nasıl sevdiğini, neye takıldığını ve ilişkilerde hangi alışkanlığın seni geri tuttuğunu ele verebilir.

Hazırsan, playlist’ine göre aşk hayatında seni en çok zorlayan alışkanlığı birlikte bulalım!👇🏻