Seçtiğin Müziğe Göre Aşkı Ne Zaman Bulacaksın?

Gecenin geç bir saatinde önümüzdeki 1 ay içinde hayatının aşkını bulacaksın... Hatta aranızda inanılmaz bir çekim ve gizem olacak. Bir mekanın loş ışıklarında, sadece ikinizin anladığı o derin bakışmayla başlayacak. Mantığın biraz geride kaldığı, yüksek tutkulu ve acaba o da beni düşünüyor mu? dedirten o meşhur flört dönemi seni bekliyor.