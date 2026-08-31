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Seçtiğin Müziğe Göre Aşkı Ne Zaman Bulacaksın?

etiket Seçtiğin Müziğe Göre Aşkı Ne Zaman Bulacaksın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 12:01
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Aşkı ne zaman bulacaksın? Daha beklemen gerekiyor mu? Bunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken bu testte bir şarkı seçmek. E hazırsan hadi başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

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Derin bir nefes al... Ve hadi bakalım, ruhunu, seni anlatan o şarkıyı seç!

Önümüzdeki 1 ay içinde!

Gecenin geç bir saatinde önümüzdeki 1 ay içinde hayatının aşkını bulacaksın... Hatta aranızda inanılmaz bir çekim ve gizem olacak. Bir mekanın loş ışıklarında, sadece ikinizin anladığı o derin bakışmayla başlayacak. Mantığın biraz geride kaldığı, yüksek tutkulu ve acaba o da beni düşünüyor mu? dedirten o meşhur flört dönemi seni bekliyor.

Bu hafta sonu!

Hayatına ansızın, yüksek bir enerjiyle girecek! Kalabalık bir arkadaş ortamında, bir partide ya da spontane gelişen bir etkinlikte tanışacaksınız. Sizi birleştiren şey kahkahalar ve bitmek bilmeyen bir dans ve eğlence ritmi olacak. Tam canının çok sıkıldığı o anda karşına gelecek!

1-2 ay içinde!

Nostaljik, samimi ve biz zaten önceden tanışıyor muşuz hissi veren bir aşk mı? İşte tam aradığımız şey... Bir düğünde, doğum gününde ya da ortak bir arkadaşınızın masasında tanışacaksınız. Dramdan uzak, sıcacık ve direkt ciddiyete evrilebilecek bir bağ kurulacak.

Senin aşka inanmayı bıraktığın o anda olacak!

Duvarlarını en kalın ördüğün dönemde gelecek biz şimdiden uyaralım. Seni iyileştirmeye çalışmayacak, sadece yanına oturup seninle o sessizliği paylaşacak. Yağmurlu bir günde, hiç beklemediğin bir anda onun senin güvenli limanın olduğunu fark edeceksin.

Önümüzdeki ilk dolunay döneminde!

Birlikte hayaller kurabileceğin, seni gökyüzüne çıkaracak kadar romantik biri. Bir festivalde, seyahatte ya da yıldızların altında yapılan uzun bir yürüyüşte yollarınız kesişecek. İlham verici ve masal gibi bir ilişki seni bekliyor, hazır mısın?

Sonbaharda geliyor!

Bir kütüphanede, bir kahvecide ya da bir ders veya çalışma alanında... Sen kendi dünyanda sakince zaman geçirirken ritmini hiç bozmadan hayatına dahil olacak. Yormayan, strese sokmayan ama içini sıcacık tutan bir ruh ikizi uyumu yaşayacaksınız.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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