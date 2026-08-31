Seçtiğin Müziğe Göre Aşkı Ne Zaman Bulacaksın?
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Aşkı ne zaman bulacaksın? Daha beklemen gerekiyor mu? Bunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken bu testte bir şarkı seçmek. E hazırsan hadi başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
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Derin bir nefes al... Ve hadi bakalım, ruhunu, seni anlatan o şarkıyı seç!
Önümüzdeki 1 ay içinde!
Bu hafta sonu!
1-2 ay içinde!
Senin aşka inanmayı bıraktığın o anda olacak!
Önümüzdeki ilk dolunay döneminde!
Sonbaharda geliyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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