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Seçtiğin Manzaralara Göre Bu Yaz Gitmen Gereken Yeri Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Manzaralara Göre Bu Yaz Gitmen Gereken Yeri Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 13:01
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Bazı insanlar deniz manzarasını sever bazıları ise yemyeşil doğada huzur bulur. Peki senin favorin hangisi? Seçtiğin manzaralar aslında nasıl bir tatil istediğini ortaya çıkarabilir. Birbirinden güzel manzaralar arasından seçimlerini yap, bu yazı nerede geçirmen gerektiğini söyleyelim! 👇

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1. Kahveni hangi manzaraya karşı içmek istersin?

2. Tatildeyken her sabah uyanmak istediğin manzarayı seç bakalım. 👇

3. Bu manzaralardan hangisini hikayende paylaşırsın?

4. Akşam yürüyüşünü nerede yapmak istersin?

5. Bu manzaralardan hangisi sana daha huzurlu geliyor?

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6. Hangi şehrin manzarası tam senlik?

7. Tüm gününü hangi manzaraya bakarak geçirmek istersin?

8. Evinin/otelinin penceresi nereye baksın istersin?

Bu yaz rotan Ayvalık!

Bu yaz rotan Ayvalık!

Senin için tatil sadece denize girmekten ibaret değil. Gittiğin yerin atmosferini hissetmek, sokaklarında dolaşmak ve bulunduğun yeri keşfetmek hoşuna gidiyor. Bu yüzden Ayvalık tam sana göre! Taş evleri, sahil boyunca uzanan keyifli manzaraları ve kendine has ruhuyla burada geçirdiğin her gün ayrı bir deneyime dönüşebilir. Bir yandan denizin tadını çıkarırken bir yandan da yeni yerler keşfetme fırsatı bulabilirsin. Ege'de huzurlu bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için Panjur Otel en ideal seçeneklerden biri. Denize yakın konumu ve manzaralı odalarıyla tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu yaz Bodrum'da olmalısın!

Bu yaz Bodrum'da olmalısın!

Seçimlerin gösteriyor ki sen hareketli ama aynı zamanda manzaranın da tadını çıkarabileceğin bir tatil arıyorsun. Bodrum da tam olarak böyle bir yer! İstersen gününü masmavi koylarda geçirebilir, istersen akşamları canlı sokakların ve restoranların tadını çıkarabilirsin. Burada her gün farklı bir manzarayla karşılaşmak mümkün. Deniz, güneş ve sosyal hayatın dengeli şekilde bir araya geldiği bir tatil sana çok iyi gelir. Konaklama planı yapıyorsan, deniz manzaralı odaları ve sakin atmosferiyle Panjur Otel'i ziyaret edebilirsin.

Senin rotan Söğütköy!

Senin rotan Söğütköy!

Sen huzur dolu bir tatil arıyorsun. Sessiz, sakin kendi halinde vakit geçirebileceğin, bol bol dinlenebileceğin bir tatil yapmak istiyorsun. Bu yüzden Söğütköy senin için harika bir tercih olabilir. Kalabalıktan uzak koyları, sakin atmosferi ve doğayla iç içe yapısıyla burada gerçekten dinlenebilirsin. Sabahları deniz manzarasına karşı uyanıp gününü acele etmeden geçirmek tam sana göre. Burada, denize yakın konumu, manzaralı odaları ve huzurlu ortamıyla Panjur Otel'de konaklamayı düşünebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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