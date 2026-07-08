Seçtiğin Manzaralara Göre Bu Yaz Gitmen Gereken Yeri Söylüyoruz!
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Bazı insanlar deniz manzarasını sever bazıları ise yemyeşil doğada huzur bulur. Peki senin favorin hangisi? Seçtiğin manzaralar aslında nasıl bir tatil istediğini ortaya çıkarabilir. Birbirinden güzel manzaralar arasından seçimlerini yap, bu yazı nerede geçirmen gerektiğini söyleyelim! 👇
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1. Kahveni hangi manzaraya karşı içmek istersin?
2. Tatildeyken her sabah uyanmak istediğin manzarayı seç bakalım. 👇
3. Bu manzaralardan hangisini hikayende paylaşırsın?
4. Akşam yürüyüşünü nerede yapmak istersin?
5. Bu manzaralardan hangisi sana daha huzurlu geliyor?
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6. Hangi şehrin manzarası tam senlik?
7. Tüm gününü hangi manzaraya bakarak geçirmek istersin?
8. Evinin/otelinin penceresi nereye baksın istersin?
Bu yaz rotan Ayvalık!
Bu yaz Bodrum'da olmalısın!
Senin rotan Söğütköy!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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