Seçtiğin Manzara Fotoğraflarına Göre Ruh Halini Yansıtan Müziği Öneriyoruz!
Seçtiğin Manzara Fotoğraflarına Göre Ruh Halini Yansıtan Müziği Öneriyoruz!
Manzara fotoğraflarını seç, ruh halini en iyi biçimde yansıtan o müziği söyleyelim!
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1. Bu manzara fotoğraflarından birini seç bakalım!
2. Bunlardan hangisi sana daha fazla huzur veriyor?
3. Hangi fotoğrafa baktığında kendini daha huzurlu hissediyorsun?
4. Bunlardan birini daha seç!
5. Bu manzaralardan hangisi daha güzel gözüküyor?
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6. Bir manzara daha seç bakalım!
7. Bu fotoğraflardan hangisi seni alıp götürüyor?
8. Son bir tane daha seç!
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